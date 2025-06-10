https://1prime.ru/20250610/germaniya-858369162.html

"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России

"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России

Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T14:26+0300

2025-06-10T14:26+0300

2025-06-10T14:50+0300

политика

германия

россия

северное море

нато

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.Как отмечает издание, уязвимость страны носит системный характер. Страна является индустриализованной и густонаселенной, однако до сих пор была защищена лишь в отдельных зонах."Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет. Правительственные учреждения, военная инфраструктура, промышленные центры, энергетические и информационные сети, логистические хабы и портовые сооружения — от побережья Северного моря до Боденского озера, от Гёрлица до Аахена — нигде не найти безопасного места", — сообщается в материале.Кроме того, издание подчеркивает, что страны НАТО рассматривают опасность для альянса, связанную якобы с возможностью российского нападения.В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы НАТО по увеличению оборонных расходов, заявил, что европейцы намерены и дальше тратить средства на противодействие вымышленной угрозы, которую, по их убеждениям, представляет Россия.В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ страны. Североатлантический альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно отмечала, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для интересов страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250610/germaniya-858360292.html

германия

северное море

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германия, россия, северное море, нато