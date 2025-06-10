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"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России
"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России
Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:26+0300
2025-06-10T14:50+0300
политика
германия
россия
северное море
нато
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.Как отмечает издание, уязвимость страны носит системный характер. Страна является индустриализованной и густонаселенной, однако до сих пор была защищена лишь в отдельных зонах."Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет. Правительственные учреждения, военная инфраструктура, промышленные центры, энергетические и информационные сети, логистические хабы и портовые сооружения — от побережья Северного моря до Боденского озера, от Гёрлица до Аахена — нигде не найти безопасного места", — сообщается в материале.Кроме того, издание подчеркивает, что страны НАТО рассматривают опасность для альянса, связанную якобы с возможностью российского нападения.В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы НАТО по увеличению оборонных расходов, заявил, что европейцы намерены и дальше тратить средства на противодействие вымышленной угрозы, которую, по их убеждениям, представляет Россия.В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ страны. Североатлантический альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно отмечала, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для интересов страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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германия, россия, северное море, нато
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Северное море, НАТО
14:26 10.06.2025 (обновлено: 14:50 10.06.2025)
 
"Не найти безопасного места": в ФРГ пришли к мрачному выводу из-за России

NZZ: вся Германия находится в уязвимом положении перед российскими ракетами

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© AFP / John Macdougall
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Германия уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
Как отмечает издание, уязвимость страны носит системный характер. Страна является индустриализованной и густонаселенной, однако до сих пор была защищена лишь в отдельных зонах.
"Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет. Правительственные учреждения, военная инфраструктура, промышленные центры, энергетические и информационные сети, логистические хабы и портовые сооружения — от побережья Северного моря до Боденского озера, от Гёрлица до Аахена — нигде не найти безопасного места", — сообщается в материале.
Кроме того, издание подчеркивает, что страны НАТО рассматривают опасность для альянса, связанную якобы с возможностью российского нападения.
В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы НАТО по увеличению оборонных расходов, заявил, что европейцы намерены и дальше тратить средства на противодействие вымышленной угрозы, которую, по их убеждениям, представляет Россия.
В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ страны. Североатлантический альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно отмечала, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для интересов страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
"Действовать быстрее": в ФРГ, испугавшись России, призвали усилить НАТО
10:53
 
ПолитикаГЕРМАНИЯРОССИЯСеверное мореНАТО
 
 
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