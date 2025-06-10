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Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год
Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год - 10.06.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T00:19+0300
2025-06-10T00:19+0300
экономика
рф
москва
анапа
госдума
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Документом прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона рублей с 214,575 триллиона, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Причем приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд поправок о перераспределении средств в текущем году по отдельным направлениям. Так, 930,388 миллиона рублей пойдут на гранты российским организациям на проведение НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по разработке и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных отраслях промышленности. Также 1,25 миллиарда рублей будут направлены на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций. И на 12,983 миллиарда рублей увеличиваются субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники. А "Корпорация Туризм.РФ" по решению правительства РФ будет вправе использовать средства неиспользованных взносов РФ в ее уставный капитал в размере 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в Анапе и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой бронирований на весенний и летний сезоны из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Кроме того, во втором чтении будет рассмотрен законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения кабмином в Госдуму проекта федерального бюджета и усиливают контроль за участниками бюджетного процесса.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
96
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рф, москва, анапа, госдума
Экономика, РФ, МОСКВА, АНАПА, Госдума
00:19 10.06.2025
 
Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Госдума рассмотрит во втором чтении проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год.
Документом прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона рублей с 214,575 триллиона, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Причем приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд поправок о перераспределении средств в текущем году по отдельным направлениям. Так, 930,388 миллиона рублей пойдут на гранты российским организациям на проведение НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по разработке и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных отраслях промышленности.
Также 1,25 миллиарда рублей будут направлены на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций. И на 12,983 миллиарда рублей увеличиваются субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники.
А "Корпорация Туризм.РФ" по решению правительства РФ будет вправе использовать средства неиспользованных взносов РФ в ее уставный капитал в размере 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в Анапе и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой бронирований на весенний и летний сезоны из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
Кроме того, во втором чтении будет рассмотрен законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения кабмином в Госдуму проекта федерального бюджета и усиливают контроль за участниками бюджетного процесса.
 
ЭкономикаРФМОСКВААНАПАГосдума
 
 
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