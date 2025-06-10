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В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T01:19+0300
2025-06-10T01:19+0300
бизнес
общество
россия
михаил мишустин
госдума
росстат
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который зависит от количества детей в семьей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей, предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье", - сказано в обращении. При рождении первого ребенка предлагается сохранить текущий размер пособия (40% от среднего заработка лица за последние два года), при рождении второго установить его выплату в размере 50% среднего заработка, при рождении третьего - 100%, четвертого - 150% и так далее. В документе Лантратова отметила, что принятие данной инициативы будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению благосостояния. Кроме того, по ее словам, эта мера может стать первым шагом в перестраивании государственной демографической политики на прогрессивный принцип. Депутат Госдумы сообщила, что текущая демографическая ситуация в России требует от государства своевременного принятия эффективных мер, направленных на увеличение рождаемости в стране. В письме она привела прогнозы Росстата, согласно которым в низком сценарии к 2046 году численность населения страны может сократиться до 130,6 миллиона человек. В то же время, глава думского комитета рассказала, что опросы демонстрируют, что большинство россиян так или иначе собираются в перспективе иметь детей: процент таких граждан составляет 80%, однако, большая часть россиян планируют заводить 1-2 детей - 61%, и только 14% - трех и более. Лантратова напомнила, что одной из мер поддержки является пособие по уходу за ребенком до полутора лет: сумма пособия составляет 40% от среднего заработка лица за последние два года вне зависимости от количества детей. Парламентарий уточнила, что при этом в 2025 году минимальный размер ежемесячного пособия составляет 9227,24 рубля, максимальный почти 69 тысяч рублей, а, согласно различным данным, средний размер пособия по России равен 15-20 тысяч рублей в месяц.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, общество , россия, михаил мишустин, госдума, росстат
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума, Росстат
01:19 10.06.2025
 
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

Депутат Лантратова предложила установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который зависит от количества детей в семьей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей, предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье", - сказано в обращении.
При рождении первого ребенка предлагается сохранить текущий размер пособия (40% от среднего заработка лица за последние два года), при рождении второго установить его выплату в размере 50% среднего заработка, при рождении третьего - 100%, четвертого - 150% и так далее.
В документе Лантратова отметила, что принятие данной инициативы будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению благосостояния. Кроме того, по ее словам, эта мера может стать первым шагом в перестраивании государственной демографической политики на прогрессивный принцип.
Депутат Госдумы сообщила, что текущая демографическая ситуация в России требует от государства своевременного принятия эффективных мер, направленных на увеличение рождаемости в стране. В письме она привела прогнозы Росстата, согласно которым в низком сценарии к 2046 году численность населения страны может сократиться до 130,6 миллиона человек.
В то же время, глава думского комитета рассказала, что опросы демонстрируют, что большинство россиян так или иначе собираются в перспективе иметь детей: процент таких граждан составляет 80%, однако, большая часть россиян планируют заводить 1-2 детей - 61%, и только 14% - трех и более.
Лантратова напомнила, что одной из мер поддержки является пособие по уходу за ребенком до полутора лет: сумма пособия составляет 40% от среднего заработка лица за последние два года вне зависимости от количества детей.
Парламентарий уточнила, что при этом в 2025 году минимальный размер ежемесячного пособия составляет 9227,24 рубля, максимальный почти 69 тысяч рублей, а, согласно различным данным, средний размер пособия по России равен 15-20 тысяч рублей в месяц.
 
БизнесОбществоРОССИЯМихаил МишустинГосдумаРосстат
 
 
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