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В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов
В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:35+0300
2025-06-10T14:35+0300
общество
россия
госдума
мигранты
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемая законопроектом норма позволит субъектам РФ, в зависимости от миграционной обстановки, самостоятельно определять необходимость установления дополнительных требований для проживания мигрантов, которые могут включать в себя обязательную сдачу экзамена на знание русского языка, истории России и законодательства РФ на повышенном уровне, ограничение на проживание в отдельных жилых зонах при превышении допустимой плотности расселения, а также возможность отказа в регистрации по месту жительства (проживания, пребывания) при несоблюдении установленных условий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что в настоящее время города России сталкиваются с проблемой перенаселенных квартир, где проживает множество мигрантов, зачастую в антисанитарных условиях и с нарушением общественного порядка. В документе указывается, "что несмотря на явный вред для граждан России и нарушения санитарных норм, собственник вправе прописать в своей квартире любое количество иностранных граждан. В результате в ряде городов возникают целые анклавы иностранных граждан, живущих обособленно и в условиях скученности, что местные жители образно называют "мигрантскими гетто". Законопроектом предлагается наделить субъекты России правом установления условия о соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека при регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания, сказано в пояснительном документе. Уточняется, что регионы смогут вводить нормативы, определяющие максимально допустимое число мигрантов, проживающих в одной квартире. "Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта Российской Федерации позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов", - сказано в документе.
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общество , россия, госдума, мигранты
Общество , РОССИЯ, Госдума, Мигранты
14:35 10.06.2025
 
В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов

В Госдуму внесли проект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаемая законопроектом норма позволит субъектам РФ, в зависимости от миграционной обстановки, самостоятельно определять необходимость установления дополнительных требований для проживания мигрантов, которые могут включать в себя обязательную сдачу экзамена на знание русского языка, истории России и законодательства РФ на повышенном уровне, ограничение на проживание в отдельных жилых зонах при превышении допустимой плотности расселения, а также возможность отказа в регистрации по месту жительства (проживания, пребывания) при несоблюдении установленных условий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что в настоящее время города России сталкиваются с проблемой перенаселенных квартир, где проживает множество мигрантов, зачастую в антисанитарных условиях и с нарушением общественного порядка. В документе указывается, "что несмотря на явный вред для граждан России и нарушения санитарных норм, собственник вправе прописать в своей квартире любое количество иностранных граждан. В результате в ряде городов возникают целые анклавы иностранных граждан, живущих обособленно и в условиях скученности, что местные жители образно называют "мигрантскими гетто".
Законопроектом предлагается наделить субъекты России правом установления условия о соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека при регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания, сказано в пояснительном документе. Уточняется, что регионы смогут вводить нормативы, определяющие максимально допустимое число мигрантов, проживающих в одной квартире.
"Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта Российской Федерации позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов", - сказано в документе.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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ОбществоРОССИЯГосдумаМигранты
 
 
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