https://1prime.ru/20250610/gosduma-858369571.html

В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов

В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о праве регионов определять правила проживания мигрантов

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T14:35+0300

2025-06-10T14:35+0300

2025-06-10T14:35+0300

общество

россия

госдума

мигранты

https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемая законопроектом норма позволит субъектам РФ, в зависимости от миграционной обстановки, самостоятельно определять необходимость установления дополнительных требований для проживания мигрантов, которые могут включать в себя обязательную сдачу экзамена на знание русского языка, истории России и законодательства РФ на повышенном уровне, ограничение на проживание в отдельных жилых зонах при превышении допустимой плотности расселения, а также возможность отказа в регистрации по месту жительства (проживания, пребывания) при несоблюдении установленных условий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что в настоящее время города России сталкиваются с проблемой перенаселенных квартир, где проживает множество мигрантов, зачастую в антисанитарных условиях и с нарушением общественного порядка. В документе указывается, "что несмотря на явный вред для граждан России и нарушения санитарных норм, собственник вправе прописать в своей квартире любое количество иностранных граждан. В результате в ряде городов возникают целые анклавы иностранных граждан, живущих обособленно и в условиях скученности, что местные жители образно называют "мигрантскими гетто". Законопроектом предлагается наделить субъекты России правом установления условия о соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека при регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания, сказано в пояснительном документе. Уточняется, что регионы смогут вводить нормативы, определяющие максимально допустимое число мигрантов, проживающих в одной квартире. "Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта Российской Федерации позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов", - сказано в документе.

https://1prime.ru/20250610/gosduma-858369016.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума, мигранты