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ГД приняла закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям
ГД приняла закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям - 10.06.2025, ПРАЙМ
ГД приняла закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:40+0300
2025-06-10T14:40+0300
2025-06-10T14:40+0300
финансы
россия
госдума
диверсия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Документ дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии. Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). Их реализация позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры. В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, следует из пояснительной записки. В ней подчеркивается, что в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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финансы, россия, госдума, диверсия
Финансы, РОССИЯ, Госдума, диверсия
ГД приняла закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям
Госдума приняла закон о заморозке средств и имущества лиц, причастных к диверсиям
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию.
Документ дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии.
Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). Их реализация позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры.
В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, следует из пояснительной записки.
В ней подчеркивается, что в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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