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Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну - 10.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:46+0300
2025-06-10T14:46+0300
2025-06-10T14:46+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны в целях дополнительной уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов. Предлагается исключить из части 3 статьи 183 УК РФ наказания в виде штрафа и ввести нижний порог наказания в виде лишения свободы от двух лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 миллионов рублей. Кроме того, законопроект предлагает ввести в часть 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от трех лет, с одновременным дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 миллионов рублей. В сопроводительных документах отмечается, что выявляемые таможенными органами преступления порой связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему как раз способствует отсутствие нижнего предела санкции в виде лишения свободы.
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общество , россия, москва, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за незаконную информацию
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны.
Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны в целях дополнительной уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов.
Предлагается исключить из части 3 статьи 183 УК РФ наказания в виде штрафа и ввести нижний порог наказания в виде лишения свободы от двух лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 миллионов рублей.
Кроме того, законопроект предлагает ввести в часть 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от трех лет, с одновременным дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 миллионов рублей.
В сопроводительных документах отмечается, что выявляемые таможенными органами преступления порой связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему как раз способствует отсутствие нижнего предела санкции в виде лишения свободы.
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