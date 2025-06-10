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Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну - 10.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:46+0300
2025-06-10T14:46+0300
экономика
общество
россия
москва
госдума
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны в целях дополнительной уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов. Предлагается исключить из части 3 статьи 183 УК РФ наказания в виде штрафа и ввести нижний порог наказания в виде лишения свободы от двух лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 миллионов рублей. Кроме того, законопроект предлагает ввести в часть 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от трех лет, с одновременным дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 миллионов рублей. В сопроводительных документах отмечается, что выявляемые таможенными органами преступления порой связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему как раз способствует отсутствие нижнего предела санкции в виде лишения свободы.
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общество , россия, москва, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
14:46 10.06.2025
 
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за коммерческую тайну

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за незаконную информацию

Начинается последняя сессия пятого созыва Госдумы
Начинается последняя сессия пятого созыва Госдумы
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны.
Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны в целях дополнительной уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов.
Предлагается исключить из части 3 статьи 183 УК РФ наказания в виде штрафа и ввести нижний порог наказания в виде лишения свободы от двух лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 миллионов рублей.
Кроме того, законопроект предлагает ввести в часть 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от трех лет, с одновременным дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 миллионов рублей.
В сопроводительных документах отмечается, что выявляемые таможенными органами преступления порой связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему как раз способствует отсутствие нижнего предела санкции в виде лишения свободы.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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