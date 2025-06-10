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Госдума увеличила лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО
Госдума увеличила лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО - 10.06.2025, ПРАЙМ
Госдума увеличила лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 200 тысяч рублей лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:51+0300
2025-06-10T14:51+0300
2025-06-10T14:51+0300
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 200 тысяч рублей лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений. В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется действующий лимит в 100 тысяч рублей. Сейчас при отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотографий повреждений максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, а при наличии споров и отсутствии фотографий – 100 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу, что сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
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финансы, россия, госдума
Госдума увеличила лимит выплат по европротоколу в рамках ОСАГО
ГД приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 200 тысяч рублей лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия.
Документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений.
В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется действующий лимит в 100 тысяч рублей.
Сейчас при отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотографий повреждений максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, а при наличии споров и отсутствии фотографий – 100 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу, что сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
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