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Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса
Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса - 10.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:03+0300
2025-06-10T15:03+0300
россия
госдума
технологии
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем. Также пользователь платформы сможет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с личного согласия и предоставлять сведения из паспорта РФ или других документов, удостоверяющих личность - это будет приравниваться к предоставлению физического оригинала. Онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Кроме того, не допускается требовать предоставления гражданами РФ документов, удостоверяющих личность гражданина, если сведения из таких документов представлены в платформе, "за исключением случаев исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов". Отмечается, что сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации. Согласно закону, создание и функционирование сервиса будет обеспечиваться организацией, которую определят решением правительства РФ.
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россия, госдума, технологии
РОССИЯ, Госдума, Технологии
15:03 10.06.2025
 
Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса

Госдума приняла законопроект о новой цифровой платформе обмена данными

Здание Госдумы
Здание Госдумы
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.
Пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.
Также пользователь платформы сможет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с личного согласия и предоставлять сведения из паспорта РФ или других документов, удостоверяющих личность - это будет приравниваться к предоставлению физического оригинала.
Онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев.
Кроме того, не допускается требовать предоставления гражданами РФ документов, удостоверяющих личность гражданина, если сведения из таких документов представлены в платформе, "за исключением случаев исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов".
Отмечается, что сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации.
Согласно закону, создание и функционирование сервиса будет обеспечиваться организацией, которую определят решением правительства РФ.
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