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Дума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Дума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов
Дума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов - 10.06.2025, ПРАЙМ
Дума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:01+0300
2025-06-10T16:01+0300
общество
госдума
вячеслав володин
религия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Законопроект разработан по итогам осуществляемой в Госдуме деятельности межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Авторы проекта в сопроводительных документах уточняют, что, несмотря на признание роли религии в государственной политике, случаи ретуширования религиозной символики продолжают фиксироваться. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. По словам Володина, проектируемая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в РФ, которая является многоконфессиональной страной. Он также отметил, что данная норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам и защитит чувства верующих.
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общество , госдума, вячеслав володин, религия
Общество , Госдума, Вячеслав Володин, религия
16:01 10.06.2025
 
Дума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов

ГД приняла в первом чтении проект, направленный на защиту религиозных символов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах.
Законопроект разработан по итогам осуществляемой в Госдуме деятельности межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Авторы проекта в сопроводительных документах уточняют, что, несмотря на признание роли религии в государственной политике, случаи ретуширования религиозной символики продолжают фиксироваться.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.
По словам Володина, проектируемая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в РФ, которая является многоконфессиональной страной.
Он также отметил, что данная норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам и защитит чувства верующих.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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ОбществоГосдумаВячеслав Володинрелигия
 
 
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