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Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга
Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга - 10.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:13+0300
2025-06-10T17:48+0300
финансы
банки
россия
госдума
банк россии
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России.Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он продлевает эксперимент по партнерскому финансированию и совершенствует его механизмы.Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает срок пилота до 1 сентября 2028 года.С начала эксперимента в качестве его участников зарегистрировано 14 организаций в Татарстане, пять - в Башкирии, по одной - в Чечне и Дагестане, сообщил на заседании Госдумы соавтор законопроекта, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом поступают запросы о продлении эксперимента, а также предложения о расширении перечня регионов, где он проводится, - в частности, от Чувашии и Крыма, отметил он.Вместе с тем, по словам Аксакова, по закону об исламском банкинге пока проинвестировано лишь 4 миллиарда рублей. "Очень маленькая цифра. Причина – слишком поздно включились в процесс и субъекты Федерации, и организации", - считает он. "По оценкам специалистов, мы специально проводили исследования, потенциал рынка не менее триллиона рублей. И в том числе расчет на те средства, которые могут поступать к нам из арабских стран, других исламских стран", - добавил глава комитета.ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯЗаконопроект также предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга. Этим займется специальный комитет по стандартам, который будет создан на базе банковской ассоциации, включающей не менее двух третей участников эксперимента. Эти стандарты подлежат согласованию с Банком России в пределах его компетенции. Стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.Помимо этого, законопроект расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе совершать участники эксперимента. В него включаются операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц; переводов денежных средств по банковским счетам физлиц и юрлиц по их поручению.Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.Законопроект также дополняет полномочия Банка России: регулятор будет устанавливать требования к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента и исключаются лицензионные требования к ним при осуществлении отдельных видов деятельности.
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финансы, банки, россия, госдума, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Госдума, Банк России
17:13 10.06.2025 (обновлено: 17:48 10.06.2025)
 
Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга

ГД приняла в I чтении проект о продлении эксперимента по исламскому банкингу до 2028 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он продлевает эксперимент по партнерскому финансированию и совершенствует его механизмы.
Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает срок пилота до 1 сентября 2028 года.
С начала эксперимента в качестве его участников зарегистрировано 14 организаций в Татарстане, пять - в Башкирии, по одной - в Чечне и Дагестане, сообщил на заседании Госдумы соавтор законопроекта, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом поступают запросы о продлении эксперимента, а также предложения о расширении перечня регионов, где он проводится, - в частности, от Чувашии и Крыма, отметил он.
Вместе с тем, по словам Аксакова, по закону об исламском банкинге пока проинвестировано лишь 4 миллиарда рублей. "Очень маленькая цифра. Причина – слишком поздно включились в процесс и субъекты Федерации, и организации", - считает он. "По оценкам специалистов, мы специально проводили исследования, потенциал рынка не менее триллиона рублей. И в том числе расчет на те средства, которые могут поступать к нам из арабских стран, других исламских стран", - добавил глава комитета.
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Законопроект также предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга. Этим займется специальный комитет по стандартам, который будет создан на базе банковской ассоциации, включающей не менее двух третей участников эксперимента. Эти стандарты подлежат согласованию с Банком России в пределах его компетенции. Стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Помимо этого, законопроект расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе совершать участники эксперимента. В него включаются операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц; переводов денежных средств по банковским счетам физлиц и юрлиц по их поручению.
Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Законопроект также дополняет полномочия Банка России: регулятор будет устанавливать требования к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента и исключаются лицензионные требования к ним при осуществлении отдельных видов деятельности.
 
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