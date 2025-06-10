https://1prime.ru/20250610/guardian-858372916.html
СМИ: ЕК предлагает ввести санкции против 70 российских судов и 22 банков
СМИ: ЕК предлагает ввести санкции против 70 российских судов и 22 банков - 10.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК предлагает ввести санкции против 70 российских судов и 22 банков
Еврокомиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:32+0300
2025-06-10T15:32+0300
2025-06-10T15:38+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT, сообщает газета Guardian со ссылкой на внутренний документ. "Комиссия также предлагает внести еще 70 судов... в санкционный список, что доведет общее число судов в списке до более 400... Недавние предложения (ЕК - ред.) также предполагают введение ограничений на ведение дел с 22 банками, что приведет к их отключению от SWIFT", - говорится в публикации. Также отмечается, что ЕК предлагает впервые в рамках антироссийских санкций ввести их против капитана связываемого с РФ судна, речь идет о гражданине Индии. По данным газеты, в предложения Брюсселя по санкциям также входят ограничения на ведение дел с компаниями, связанными с "Северными потоками".
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банки, финансы, москва, индия, ек
Экономика, Банки, Финансы, МОСКВА, ИНДИЯ, ЕК
СМИ: ЕК предлагает ввести санкции против 70 российских судов и 22 банков
Guardian: ЕК предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков в рамках санкций
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT, сообщает газета Guardian со ссылкой на внутренний документ.
"Комиссия также предлагает внести еще 70 судов... в санкционный список, что доведет общее число судов в списке до более 400... Недавние предложения (ЕК - ред.) также предполагают введение ограничений на ведение дел с 22 банками, что приведет к их отключению от SWIFT", - говорится в публикации.
Также отмечается, что ЕК предлагает впервые в рамках антироссийских санкций ввести их против капитана связываемого с РФ судна, речь идет о гражданине Индии.
По данным газеты, в предложения Брюсселя по санкциям также входят ограничения на ведение дел с компаниями, связанными с "Северными потоками".
Глава ЕК представит предложения по новому пакету санкций против России