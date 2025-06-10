https://1prime.ru/20250610/indiya-858354835.html

Индия предупредила о готовности к ударам по Пакистану в ответ на теракты

Индия предупредила о готовности к ударам по Пакистану в ответ на теракты - 10.06.2025, ПРАЙМ

Индия предупредила о готовности к ударам по Пакистану в ответ на теракты

Индия будет наносить удары, в том числе, вглубь территории Пакистана в случае терактов со стороны исламской республики, предупредил индийский министр... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:55+0300

2025-06-10T08:55+0300

2025-06-10T08:55+0300

политика

индия

пакистан

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Индия будет наносить удары, в том числе, вглубь территории Пакистана в случае терактов со стороны исламской республики, предупредил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. "Мы не собираемся это терпеть, поэтому наше послание к ним (пакистанцам - ред.) следующее: если вы продолжите совершать варварские действия того же рода, что и в апреле, то будет возмездие, и это возмездие будет направлено против террористических организаций и руководства террористов. И нам все равно, где они: если они глубоко на территории Пакистана, мы ударим по ним вглубь в Пакистане", - заявил глава индийского МИД в интервью газете Politico. По словам министра, источник напряжения между двумя странами - это "приверженность терроризму", и этот фактор сохраняется до сих пор. Отвечая на вопрос об индийских самолетах, сбитых Пакистаном, Джайшанкар не стал отрицать их уничтожение, но подчеркнул, что власти дадут комментарии по этому поводу, когда будут готовы. Министр также отметил, что индийские военно-воздушные силы нанесли ВВС Пакистана намного больше урона, чем получили, что и вынудило исламскую республику просить мира. "Бои прекратились 10 числа (мая - ред.) по одной-единственной причине: потому что утром 10 числа мы нанесли удар по этим восьми пакистанским... основным аэродромам и нейтрализовали их", - уточнил Джайшанкар. Глава МИД добавил, что это можно проверить через сервисы Google. Впервые о потерях индийских истребителей в ходе обострения индо-пакистанского конфликта в начале мая стало известно из интервью начальника штаба обороны Индии, генерала Анила Чаухана агентству Блумберг в конце мая, при этом точное число военных самолетов он не назвал, а заявление Пакистана, что именно исламская республика сбила шесть индийских военных самолетов, назвал неверным. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индийские власти объявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. Пакистанский МИД отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже индийская армия, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://1prime.ru/20250606/starlink-858264472.html

индия

пакистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, пакистан, мид