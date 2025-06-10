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Источник рассказал о сложностях с банковскими операциями в Турции

Источник рассказал о сложностях с банковскими операциями в Турции - 10.06.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о сложностях с банковскими операциями в Турции

Российские туристы в некоторой степени привыкли к сложностям с банковскими операциями в Турции и адаптировались к ситуации, найдя пути решения, заявил РИА... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T05:48+0300

2025-06-10T05:48+0300

2025-06-10T05:48+0300

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банки

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владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 10 июн – ПРАЙМ. Российские туристы в некоторой степени привыкли к сложностям с банковскими операциями в Турции и адаптировались к ситуации, найдя пути решения, заявил РИА Новости источник на туристическом рынке курортного региона Бодрум. "Российские туристы действительно уже привыкли к определенным сложностям с банковскими операциями в Турции, из-за санкций, валютных ограничений. Многие туристы предпочитают брать с собой наличные деньги или менять валюту заранее, чтобы избежать проблем с переводами и картами. Российские туристы умеют заранее планировать финансовые операции или иметь "запасные" варианты. Это свидетельство того, что российские туристы адаптировались к сложностям и находят способы минимизировать неудобства при поездках в Турцию", - заявил собеседник агентства. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, банки, бизнес, запад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган