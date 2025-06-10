https://1prime.ru/20250610/it-vendory-858350447.html
В "Базисе" рассказали, в какой ситуации окажутся западные IT-вендоры
В "Базисе" рассказали, в какой ситуации окажутся западные IT-вендоры - 10.06.2025, ПРАЙМ
В "Базисе" рассказали, в какой ситуации окажутся западные IT-вендоры
Зарубежные IT-вендоры окажутся в сложной ситуации, когда вернутся на рынок РФ: российские заказчики будут требовать менять продукты под их потребности, а сейчас | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T04:35+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Зарубежные IT-вендоры окажутся в сложной ситуации, когда вернутся на рынок РФ: российские заказчики будут требовать менять продукты под их потребности, а сейчас такую возможность им предоставляют отечественные компании, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов.
"Когда иностранцы ушли, российские вендоры оказались в сложной ситуации. Почему? Потому что клиенты привыкли использовать качественный продукт, и нам пришлось соответствовать. Заказчикам требовались тот же функционал и то же качество. И у большинства крупных вендоров, в том числе и у "Базиса", получилось удовлетворить запросы своих клиентов. Но и мы, и другие вендоры пошли дальше. Мы начали дорабатывать наш продукт в соответствии с новыми требованиями заказчиков", - рассказал Мартиросов.
"Мы уверены: чем больше времени пройдет до момента возвращения западных компаний, тем больше укрепится понимание клиентов, что наш продукт не статичный, а пластичный. На него можно влиять, можно вместе с вендором его развивать. Поэтому, если иностранные вендоры вернутся, они окажутся в той же сложной ситуации, в которой оказались мы: российские заказчики захотят, чтобы западные вендоры тоже меняли свои продукты, адаптировали их под запросы клиента. Но они этого не сделают", - добавил он.
При этом Мартиросов назвал западные компании довольно серьезными соперниками. Пока что сроки их возвращения неясны, а условия - обсуждаются. Однако, рано или поздно, это случится, поэтому российским компаниям нельзя игнорировать этот факт, необходимо готовиться к ужесточению конкуренции, добавил глава "Базиса".
По словам Мартиросова, сейчас в мире не так много точек роста для вендоров. "Мы видим негативные тренды или даже рецессию на рынках западных стран - а это традиционные рынки, на которых росли эти компании. Азия - особенно посмотрев на наш с вами пример - понимает, что нужно обеспечить собственный технологический суверенитет и тоже идет по пути импортозамещения. Поэтому Россия - это хороший рынок для роста", - заявил он.
Кроме всего прочего, дополнительно мотивировать к возвращению на рынок России могут качество рынка с точки экспертизы и IT-школы. Вендорам комфортно работать в подобной среде с точки зрения качества, а также масштабов внедрения IT-продуктов, резюмировал Мартиросов.
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бизнес, россия, москва, рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
В "Базисе" рассказали, в какой ситуации окажутся западные IT-вендоры
Разработчик Мартиросов: западные IT-вендоры окажутся в сложной ситуации, когда вернутся
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Зарубежные IT-вендоры окажутся в сложной ситуации, когда вернутся на рынок РФ: российские заказчики будут требовать менять продукты под их потребности, а сейчас такую возможность им предоставляют отечественные компании, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов.
"Когда иностранцы ушли, российские вендоры оказались в сложной ситуации. Почему? Потому что клиенты привыкли использовать качественный продукт, и нам пришлось соответствовать. Заказчикам требовались тот же функционал и то же качество. И у большинства крупных вендоров, в том числе и у "Базиса", получилось удовлетворить запросы своих клиентов. Но и мы, и другие вендоры пошли дальше. Мы начали дорабатывать наш продукт в соответствии с новыми требованиями заказчиков", - рассказал Мартиросов.
"Мы уверены: чем больше времени пройдет до момента возвращения западных компаний, тем больше укрепится понимание клиентов, что наш продукт не статичный, а пластичный. На него можно влиять, можно вместе с вендором его развивать. Поэтому, если иностранные вендоры вернутся, они окажутся в той же сложной ситуации, в которой оказались мы: российские заказчики захотят, чтобы западные вендоры тоже меняли свои продукты, адаптировали их под запросы клиента. Но они этого не сделают", - добавил он.
При этом Мартиросов назвал западные компании довольно серьезными соперниками. Пока что сроки их возвращения неясны, а условия - обсуждаются. Однако, рано или поздно, это случится, поэтому российским компаниям нельзя игнорировать этот факт, необходимо готовиться к ужесточению конкуренции, добавил глава "Базиса".
По словам Мартиросова, сейчас в мире не так много точек роста для вендоров. "Мы видим негативные тренды или даже рецессию на рынках западных стран - а это традиционные рынки, на которых росли эти компании. Азия - особенно посмотрев на наш с вами пример - понимает, что нужно обеспечить собственный технологический суверенитет и тоже идет по пути импортозамещения. Поэтому Россия - это хороший рынок для роста", - заявил он.
Кроме всего прочего, дополнительно мотивировать к возвращению на рынок России могут качество рынка с точки экспертизы и IT-школы. Вендорам комфортно работать в подобной среде с точки зрения качества, а также масштабов внедрения IT-продуктов, резюмировал Мартиросов.