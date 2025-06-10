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Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках
Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках - 10.06.2025, ПРАЙМ
Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках
На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы, между ними же возводить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра не... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T06:15+0300
2025-06-10T06:15+0300
общество
россия
финансы
москва
московская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы, между ними же возводить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра не рекомендуется, в некоторых регионах нарушителей могут оштрафовать, рассказали юристы РИА Недвижимость. Ранее в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы вступивших в силу с 9 июня новых правилах, предусматривающих штрафы в размере до 30 тысяч рублей за установку на дачных участках глухих заборов высотой более 1,8 метров. "Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч - это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность", - прокомментировал публикации эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. Как пояснила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, в России действительно  действует свод правил 53.13330.2019, регламентирующий планировку и застройку территории садоводческих товариществ, в том числе и установку заборов. "Он предусматривает, что по периметру участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра, а устройство глухих ограждений разрешается со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков", - сказала она, напомнив, что хотя эти правила и носят рекомендательный характер, они будут иметь вес в случае спора соседей из-за забора в суде. Кроме того, нормы о допустимой высоте и типе заборов, а также санкции в виде штрафов содержат правила благоустройства отдельных муниципалитетов, обратил внимание вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. "Штрафы обычно устанавливаются для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а по отдельным регионам, например в Московской области и Санкт-Петербурге, - от 5 до 10 тысяч рублей", - сообщил он. Как пояснил Кузнецов, глухими считаются заборы, препятствующие доступу солнечного света и свободной циркуляции воздуха между соседними участками, в основном они делаются из профнастила, кирпича или бетона.
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192
40
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5
4.7
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общество , россия, финансы, москва, московская область, санкт-петербург
Общество , РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
06:15 10.06.2025
 
Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках

Юристы: на дачных участках можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы, между ними же возводить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра не рекомендуется, в некоторых регионах нарушителей могут оштрафовать, рассказали юристы РИА Недвижимость.
Ранее в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы вступивших в силу с 9 июня новых правилах, предусматривающих штрафы в размере до 30 тысяч рублей за установку на дачных участках глухих заборов высотой более 1,8 метров.
"Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч - это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность", - прокомментировал публикации эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.
Как пояснила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, в России действительно  действует свод правил 53.13330.2019, регламентирующий планировку и застройку территории садоводческих товариществ, в том числе и установку заборов.
"Он предусматривает, что по периметру участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра, а устройство глухих ограждений разрешается со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков", - сказала она, напомнив, что хотя эти правила и носят рекомендательный характер, они будут иметь вес в случае спора соседей из-за забора в суде.
Кроме того, нормы о допустимой высоте и типе заборов, а также санкции в виде штрафов содержат правила благоустройства отдельных муниципалитетов, обратил внимание вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
"Штрафы обычно устанавливаются для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а по отдельным регионам, например в Московской области и Санкт-Петербурге, - от 5 до 10 тысяч рублей", - сообщил он.
Как пояснил Кузнецов, глухими считаются заборы, препятствующие доступу солнечного света и свободной циркуляции воздуха между соседними участками, в основном они делаются из профнастила, кирпича или бетона.
 
ОбществоРОССИЯФинансыМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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