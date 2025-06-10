https://1prime.ru/20250610/juristy-858351405.html

Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках

Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках - 10.06.2025, ПРАЙМ

Юристы рассказали, можно ли устанавливать глухие заборы на дачных участках

На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы, между ними же возводить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра не... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T06:15+0300

2025-06-10T06:15+0300

2025-06-10T06:15+0300

общество

россия

финансы

москва

московская область

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858351405.jpg?1749525320

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы, между ними же возводить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра не рекомендуется, в некоторых регионах нарушителей могут оштрафовать, рассказали юристы РИА Недвижимость. Ранее в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы вступивших в силу с 9 июня новых правилах, предусматривающих штрафы в размере до 30 тысяч рублей за установку на дачных участках глухих заборов высотой более 1,8 метров. "Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч - это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность", - прокомментировал публикации эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. Как пояснила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, в России действительно действует свод правил 53.13330.2019, регламентирующий планировку и застройку территории садоводческих товариществ, в том числе и установку заборов. "Он предусматривает, что по периметру участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра, а устройство глухих ограждений разрешается со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков", - сказала она, напомнив, что хотя эти правила и носят рекомендательный характер, они будут иметь вес в случае спора соседей из-за забора в суде. Кроме того, нормы о допустимой высоте и типе заборов, а также санкции в виде штрафов содержат правила благоустройства отдельных муниципалитетов, обратил внимание вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. "Штрафы обычно устанавливаются для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а по отдельным регионам, например в Московской области и Санкт-Петербурге, - от 5 до 10 тысяч рублей", - сообщил он. Как пояснил Кузнецов, глухими считаются заборы, препятствующие доступу солнечного света и свободной циркуляции воздуха между соседними участками, в основном они делаются из профнастила, кирпича или бетона.

москва

московская область

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы, москва, московская область, санкт-петербург