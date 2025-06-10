https://1prime.ru/20250610/kartofel-858379425.html
ФАС ожидает снижения цен на картофель в летнем сезоне
ФАС ожидает снижения цен на картофель в летнем сезоне - 10.06.2025, ПРАЙМ
ФАС ожидает снижения цен на картофель в летнем сезоне
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:38+0300
2025-06-10T17:38+0300
2025-06-10T17:38+0300
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максим шаскольский
минсельхоз
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться", - сказал он, комментируя перспективы снижения цен на продукцию в летнем сезоне. По его словам, должен поступить новый урожай, который заменит импортную продукцию. "В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный. На фоне этого была такая динамика цен", - пояснил Шаскольский. Он добавил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными - там тысячи производителей, с ними не может проводиться антимонопольная работа. При этом ведомство следит за наценками торговых сетей, "но они там минимальные". В апреле Минсельхоз России сообщил, что ожидает достойный урожай картофеля в этом году при благоприятных погодных условиях. Для наращивания собственного производства площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тысячи гектаров.
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россия, максим шаскольский, минсельхоз, фас рф, картофель
РОССИЯ, Максим Шаскольский, Минсельхоз, ФАС РФ, картофель
ФАС ожидает снижения цен на картофель в летнем сезоне
Глава ФАС Шаскольский: в летнем сезоне ожидается снижение цен на картофель
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться", - сказал он, комментируя перспективы снижения цен на продукцию в летнем сезоне.
По его словам, должен поступить новый урожай, который заменит импортную продукцию. "В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный. На фоне этого была такая динамика цен", - пояснил Шаскольский.
Он добавил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными - там тысячи производителей, с ними не может проводиться антимонопольная работа. При этом ведомство следит за наценками торговых сетей, "но они там минимальные".
В апреле Минсельхоз России сообщил, что ожидает достойный урожай картофеля в этом году при благоприятных погодных условиях. Для наращивания собственного производства площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тысячи гектаров.
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