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Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - 10.06.2025, ПРАЙМ

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер

Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:31+0300

2025-06-10T12:31+0300

2025-06-10T12:31+0300

экономика

казахстан

пмэф

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. "Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос. В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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казахстан

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казахстан, пмэф