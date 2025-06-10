Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250610/kazakhstan-858364917.html
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - 10.06.2025, ПРАЙМ
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:31+0300
2025-06-10T12:31+0300
экономика
казахстан
пмэф
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. "Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос. В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250606/tokaev-858285157.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, пмэф
Экономика, КАЗАХСТАН, ПМЭФ
12:31 10.06.2025
 
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев.
"Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос.
В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Президент Казахстана Токаев призвал к реформе ООН
6 июня, 19:53
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНПМЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала