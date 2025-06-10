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Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер - 10.06.2025, ПРАЙМ
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:31+0300
2025-06-10T12:31+0300
2025-06-10T12:31+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев. "Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос. В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250606/tokaev-858285157.html
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казахстан, пмэф
Экономика, КАЗАХСТАН, ПМЭФ
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер
Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Делегацию Казахстана на ПМЭФ в этом году возглавит первый вице-премьер страны Роман Скляр, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Даурен Абаев.
"Мы ожидаем первого вице-премьера правительства", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос.
В ответ на уточняющий вопрос, прорабатываются ли иные двусторонние визиты, Абаев сказал, что они "постоянно в повестке".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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