https://1prime.ru/20250610/kemerovo-858351099.html

В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса

В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса - 10.06.2025, ПРАЙМ

В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса

Водитель комиссионного магазина в Кемерово, который по просьбе директора магазина перевез для выделки шкуру снежного барса, Заводским районным судом Кемерово... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T05:51+0300

2025-06-10T05:51+0300

2025-06-10T05:51+0300

бизнес

экономика

общество

рф

кемерово

кузбасс

renault duster

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858351099.jpg?1749523866

КЕМЕРОВО, 10 июн – ПРАЙМ. Водитель комиссионного магазина в Кемерово, который по просьбе директора магазина перевез для выделки шкуру снежного барса, Заводским районным судом Кемерово приговорен судом к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная перевозка дериватов (производных) особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Установлено, что в августе 2023 года обвиняемый, работая водителем в сети комиссионных магазинов и действуя без соответствующего разрешения, по просьбе директора перевез на находящемся в его пользовании автомобиле Renault Duster шкуру снежного барса (ирбиса), занесенного в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны животных, из дома работодателя в Кемеровском районе в мастерскую для проведения выделки в городе Кемерово", – говорится в сообщении. Отмечается, что вину мужчина признал полностью. "Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре. Ранее прокуратура региона сообщала, что директору сети комиссионных магазинов в Кузбассе, купившему для украшения своего жилья шкуры снежного барса, занесенного в Красную книгу РФ, назначен штраф в размере 2 миллионов рублей.

рф

кемерово

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, кемерово, кузбасс, renault duster