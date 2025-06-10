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В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса
В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса
Водитель комиссионного магазина в Кемерово, который по просьбе директора магазина перевез для выделки шкуру снежного барса, Заводским районным судом Кемерово... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T05:51+0300
2025-06-10T05:51+0300
бизнес
экономика
общество
рф
кемерово
кузбасс
renault duster
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КЕМЕРОВО, 10 июн – ПРАЙМ. Водитель комиссионного магазина в Кемерово, который по просьбе директора магазина перевез для выделки шкуру снежного барса, Заводским районным судом Кемерово приговорен судом к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная перевозка дериватов (производных) особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Установлено, что в августе 2023 года обвиняемый, работая водителем в сети комиссионных магазинов и действуя без соответствующего разрешения, по просьбе директора перевез на находящемся в его пользовании автомобиле Renault Duster шкуру снежного барса (ирбиса), занесенного в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны животных, из дома работодателя в Кемеровском районе в мастерскую для проведения выделки в городе Кемерово", – говорится в сообщении. Отмечается, что вину мужчина признал полностью. "Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре. Ранее прокуратура региона сообщала, что директору сети комиссионных магазинов в Кузбассе, купившему для украшения своего жилья шкуры снежного барса, занесенного в Красную книгу РФ, назначен штраф в размере 2 миллионов рублей.
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бизнес, общество , рф, кемерово, кузбасс, renault duster
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, КЕМЕРОВО, КУЗБАСС, Renault Duster
05:51 10.06.2025
 
В Кемерово водителя осудили за перевозку шкуры снежного барса

Водитель магазина в Кемерово получил четыре года колонии за перевозку шкуры снежного барса

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КЕМЕРОВО, 10 июн – ПРАЙМ. Водитель комиссионного магазина в Кемерово, который по просьбе директора магазина перевез для выделки шкуру снежного барса, Заводским районным судом Кемерово приговорен судом к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная перевозка дериватов (производных) особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
"Установлено, что в августе 2023 года обвиняемый, работая водителем в сети комиссионных магазинов и действуя без соответствующего разрешения, по просьбе директора перевез на находящемся в его пользовании автомобиле Renault Duster шкуру снежного барса (ирбиса), занесенного в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны животных, из дома работодателя в Кемеровском районе в мастерскую для проведения выделки в городе Кемерово", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вину мужчина признал полностью.
"Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре.
Ранее прокуратура региона сообщала, что директору сети комиссионных магазинов в Кузбассе, купившему для украшения своего жилья шкуры снежного барса, занесенного в Красную книгу РФ, назначен штраф в размере 2 миллионов рублей.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФКЕМЕРОВОКУЗБАССRenault Duster
 
 
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