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Россияне получат рекордную сумму кешбэка в I полугодии, подсчитали в ВТБ

Россияне получат рекордную сумму кешбэка в I полугодии, подсчитали в ВТБ - 10.06.2025, ПРАЙМ

Россияне получат рекордную сумму кешбэка в I полугодии, подсчитали в ВТБ

Россияне, по оценке ВТБ, в первом полугодии 2025 года получат рекордную сумму кешбэка в рамках банковских программ лояльности - 220 миллиардов рублей, сообщает... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:40+0300

2025-06-10T11:40+0300

2025-06-10T11:40+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне, по оценке ВТБ, в первом полугодии 2025 года получат рекордную сумму кешбэка в рамках банковских программ лояльности - 220 миллиардов рублей, сообщает банк. "За полгода россияне получат рекордные 220 млрд рублей кешбэка… Аналитики банка прогнозируют, что по итогам года эта сумма может составить 450-500 млрд рублей", - говорится в сообщении. По оценке аналитиков ВТБ, во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, привлечения и удержания клиентов. "Мы видим, что клиенты все чаще выбирают тот банк, который позволяет получать ощутимую выгоду в повседневных расходах. При этом размер кешбэка по-прежнему играет важную роль: итоги нашего недавнего исследования показали, что в семьях активно сравнивают предложения и распределяют, кто будет оплачивать покупки, чтобы получить максимальный возврат. Это подтверждает, что сейчас кешбэк - это уже не просто приятный бонус, а почти что национальный вид спорта: все соревнуются, у кого получится вернуть максимальную сумму", - прокомментировал начальник управления "Программы лояльности" ВТБ Роман Синенко.

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банки, финансы, кешбэк, втб