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Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер - 10.06.2025, ПРАЙМ
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T23:52+0300
2025-06-10T23:52+0300
общество
буэнос-айрес
аргентина
верховный суд
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - ПРАЙМ. Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. "Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", - отметило СМИ. Верховный суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. Президент Хавьер Милей спустя несколько минут после сообщений о приговоре Киршнер написал в соцсети X слово "правосудие".В 2022 году Киршнер, которая тогда занимала пост вице-президента, была осуждена на шесть лет судом первой инстанции по делу о коррупции. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, который также предусматривал пожизненное лишение права занимать государственные должности. В конце марта этого года Киршнер обжаловала приговор в Верховном суде. Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.
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буэнос-айрес
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общество , буэнос-айрес, аргентина, верховный суд
Общество , БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА, Верховный суд
23:52 10.06.2025
 
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер

Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер по делу о коррупции

© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Аргентины Кристина Киршнер
Президент Аргентины Кристина Киршнер - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Александр Соловский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - ПРАЙМ. Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN.
"Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", - отметило СМИ.
Верховный суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Президент Хавьер Милей спустя несколько минут после сообщений о приговоре Киршнер написал в соцсети X слово "правосудие".
В 2022 году Киршнер, которая тогда занимала пост вице-президента, была осуждена на шесть лет судом первой инстанции по делу о коррупции. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, который также предусматривал пожизненное лишение права занимать государственные должности. В конце марта этого года Киршнер обжаловала приговор в Верховном суде.
Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума во время рабочего заседания глав делегаций государств-участников Группы двадцати
Киршнер объяснила, почему США запретили ей въезд в страну
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ОбществоБУЭНОС-АЙРЕСАРГЕНТИНАВерховный суд
 
 
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