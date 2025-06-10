https://1prime.ru/20250610/kirshner-858387002.html

Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер

Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер - 10.06.2025, ПРАЙМ

Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер

Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T23:52+0300

2025-06-10T23:52+0300

2025-06-10T23:52+0300

общество

буэнос-айрес

аргентина

верховный суд

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - ПРАЙМ. Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. "Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", - отметило СМИ. Верховный суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. Президент Хавьер Милей спустя несколько минут после сообщений о приговоре Киршнер написал в соцсети X слово "правосудие".В 2022 году Киршнер, которая тогда занимала пост вице-президента, была осуждена на шесть лет судом первой инстанции по делу о коррупции. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, который также предусматривал пожизненное лишение права занимать государственные должности. В конце марта этого года Киршнер обжаловала приговор в Верховном суде. Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.

https://1prime.ru/20250322/kirshner-856008232.html

буэнос-айрес

аргентина

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общество , буэнос-айрес, аргентина, верховный суд