https://1prime.ru/20250610/kirshner-858387002.html
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер - 10.06.2025, ПРАЙМ
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T23:52+0300
2025-06-10T23:52+0300
2025-06-10T23:52+0300
общество
буэнос-айрес
аргентина
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/76088/84/760888456_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94dbbb99b10eefc5f1f217ddc0766308.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - ПРАЙМ. Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. "Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", - отметило СМИ. Верховный суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. Президент Хавьер Милей спустя несколько минут после сообщений о приговоре Киршнер написал в соцсети X слово "правосудие".В 2022 году Киршнер, которая тогда занимала пост вице-президента, была осуждена на шесть лет судом первой инстанции по делу о коррупции. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, который также предусматривал пожизненное лишение права занимать государственные должности. В конце марта этого года Киршнер обжаловала приговор в Верховном суде. Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.
https://1prime.ru/20250322/kirshner-856008232.html
буэнос-айрес
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76088/84/760888456_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_131b18f309aa7c65104868d209b5a0a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , буэнос-айрес, аргентина, верховный суд
Общество , БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА, Верховный суд
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер по делу о коррупции
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - ПРАЙМ. Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN.
"Кристина Киршнер осуждена на шесть лет", - отметило СМИ.
Верховный суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Президент Хавьер Милей спустя несколько минут после сообщений о приговоре Киршнер написал в соцсети X слово "правосудие".
В 2022 году Киршнер, которая тогда занимала пост вице-президента, была осуждена на шесть лет судом первой инстанции по делу о коррупции. В ноябре кассационный суд подтвердил этот приговор, который также предусматривал пожизненное лишение права занимать государственные должности. В конце марта этого года Киршнер обжаловала приговор в Верховном суде.
Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.
Киршнер объяснила, почему США запретили ей въезд в страну