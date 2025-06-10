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Китай продлил расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Китай продлил расследование в отношении импорта свинины из ЕС - 10.06.2025, ПРАЙМ

Китай продлил расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Китайские власти на полгода, до 16 декабря, продлили антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС, следует из заявления министерства... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:34+0300

2025-06-10T11:34+0300

2025-06-10T11:34+0300

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ПЕКИН, 10 июн - ПРАЙМ. Китайские власти на полгода, до 16 декабря, продлили антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР. В июне 2024 года в КНР началось расследование в отношении импорта свинины из ЕС, которое изначально должно было длиться год. "В связи со сложностью данного дела, в соответствии со статьей 26 "положений об антидемпинге" КНР, министерство коммерции приняло решение о продлении срока расследования данного дела до 16 декабря 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном ведомством во вторник. Ранее государства-члены ЕС одобрили меры, ограничивающие доступ китайских компаний к государственным тендерам на закупку в секторе медицинского оборудования для контрактов, превышающих пять миллионов евро в течение пятилетнего периода. В Торговой палате КНР при ЕС заявили, что данный шаг осложнит экономические отношения между Китаем и ЕС. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. Министерство коммерции КНР в начале октября, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом прошлого года китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года.

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мировая экономика, китай, ес, импорт