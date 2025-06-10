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Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года
Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года - 10.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года
Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда. Об этом в беседе с изданием "Разведчик" заявил генеральный директор... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:24+0300
2025-06-10T09:39+0300
экономика
россия
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда. Об этом в беседе с изданием "Разведчик" заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всём. Например, детали для "Боингов" поставляют более 50 государств. В iPhone и Tesla вы тоже найдёте комплектующие из разных стран. Другой вопрос в том, что Россия оказалась в особых условиях. Теория мирового разделения труда в нашей стране не работает. Многочисленные западные партнёры, которые были у нас до 2022 года, подвели. Доверия им нет и не будет никогда", - отметил он.Глава госкорпорации, также добавил, что новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере.Кроме того, "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, резюмировал он.
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россия, ростех, сергей чемезов
Экономика, РОССИЯ, Ростех, Сергей Чемезов
09:24 10.06.2025 (обновлено: 09:39 10.06.2025)
 
Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года

Чемезов: доверия к западным компаниям после 2022 года больше не будет никогда

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Сергей Чемезов, Ростех
%Сергей Чемезов, Ростех - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда. Об этом в беседе с изданием "Разведчик" заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всём. Например, детали для "Боингов" поставляют более 50 государств. В iPhone и Tesla вы тоже найдёте комплектующие из разных стран. Другой вопрос в том, что Россия оказалась в особых условиях. Теория мирового разделения труда в нашей стране не работает. Многочисленные западные партнёры, которые были у нас до 2022 года, подвели. Доверия им нет и не будет никогда", - отметил он.
Глава госкорпорации, также добавил, что новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере.
Кроме того, "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, резюмировал он.
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ЭкономикаРОССИЯРостехСергей Чемезов
 
 
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