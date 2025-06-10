https://1prime.ru/20250610/kompanii-858356111.html

Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года

Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года - 10.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года

Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда. Об этом в беседе с изданием "Разведчик" заявил генеральный директор... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:24+0300

2025-06-10T09:24+0300

2025-06-10T09:39+0300

экономика

россия

ростех

сергей чемезов

https://cdnn.1prime.ru/img/82460/71/824607103_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_4194308b2fb800ac92ccce27b3af1a21.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Западные компании подвели Россию, после 2022 года доверия им больше не будет никогда. Об этом в беседе с изданием "Разведчик" заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Никто в мире не обеспечивает себя самостоятельно во всём. Например, детали для "Боингов" поставляют более 50 государств. В iPhone и Tesla вы тоже найдёте комплектующие из разных стран. Другой вопрос в том, что Россия оказалась в особых условиях. Теория мирового разделения труда в нашей стране не работает. Многочисленные западные партнёры, которые были у нас до 2022 года, подвели. Доверия им нет и не будет никогда", - отметил он.Глава госкорпорации, также добавил, что новая стратегия развития "Ростеха" до 2036 года предусматривает фокусировку на научно-технологическом развитии как в военной, так и в гражданской сфере.Кроме того, "Ростех" защищает российские интересы как минимум в стратегически важных отраслях ОПК, так как от этого зависит суверенитет страны, поэтому необходимо искать непростые решения, чтобы свести количество узких мест в импортозамещении к минимуму, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250602/kompanii-858121958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех, сергей чемезов