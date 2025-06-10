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В Индии пресекли контрабанду почти ста животных из Таиланда - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В Индии пресекли контрабанду почти ста животных из Таиланда
В Индии пресекли контрабанду почти ста животных из Таиланда - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Индии пресекли контрабанду почти ста животных из Таиланда
Индийские таможенники пресекли контрабанду из Таиланда около сотни животных, в том числе находящихся на грани вымирания, передает агентство Франс Пресс со... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T20:12+0300
2025-06-10T20:12+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Индийские таможенники пресекли контрабанду из Таиланда около сотни животных, в том числе находящихся на грани вымирания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на индийские власти. "Сотрудники индийской таможни произвели "крупное" изъятие диких животных, которые находятся под угрозой вымирания, у пассажира, прибывшего из Таиланда, который вез с собой около сотни животных, включая ящериц, нектарниц (семейство птиц - ред.) и опоссумов", - говорится в сообщении агентства, ссылающегося на заявление правительства. Отмечается, что среди изъятых животных были также два тарантула, черепахи, игуаны, малайский медведь и шесть сахарных сумчатых летяг. "В ходе крупной операции таможенники... остановили гражданина Индии... в результате чего было изъято множество живых и мертвых особей диких животных, часть из которых находятся под защитой законов об охране дикой природы", - говорится в заявлении министерства финансов Индии по поводу данного инцидента.
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мировая экономика, общество , таиланд, индия, москва
Происшествия, Мировая экономика, Общество , ТАИЛАНД, ИНДИЯ, МОСКВА
20:12 10.06.2025
 
В Индии пресекли контрабанду почти ста животных из Таиланда

AFP: индийские таможенники пресекли контрабанду из Таиланда около сотни животных

© Фото : Unsplash/Aditya RajЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© Фото : Unsplash/Aditya Raj
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Индийские таможенники пресекли контрабанду из Таиланда около сотни животных, в том числе находящихся на грани вымирания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на индийские власти.
"Сотрудники индийской таможни произвели "крупное" изъятие диких животных, которые находятся под угрозой вымирания, у пассажира, прибывшего из Таиланда, который вез с собой около сотни животных, включая ящериц, нектарниц (семейство птиц - ред.) и опоссумов", - говорится в сообщении агентства, ссылающегося на заявление правительства.
Отмечается, что среди изъятых животных были также два тарантула, черепахи, игуаны, малайский медведь и шесть сахарных сумчатых летяг.
"В ходе крупной операции таможенники... остановили гражданина Индии... в результате чего было изъято множество живых и мертвых особей диких животных, часть из которых находятся под защитой законов об охране дикой природы", - говорится в заявлении министерства финансов Индии по поводу данного инцидента.
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ПроисшествияМировая экономикаОбществоТАИЛАНДИНДИЯМОСКВА
 
 
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