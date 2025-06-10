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Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет

Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет - 10.06.2025, ПРАЙМ

Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет

Флоренция избавится от строительного крана у Галереи Уффици, портившего панораму исторического центра тосканского города с 2006 года, сообщил знаменитый музей. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T23:09+0300

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РИМ, 10 июн – ПРАЙМ. Флоренция избавится от строительного крана у Галереи Уффици, портившего панораму исторического центра тосканского города с 2006 года, сообщил знаменитый музей. Башенный кран высотой 60 метров установили для подъема грузов для расширения выставочных пространств Уффици. Как пишет газета Fatto Quotidiano, работы, которые должны были завершиться к концу 2010 года, продолжаются до сих пор. Сам кран стал символом медлительности стройки и итальянского отношения к труду в целом, пережив девять правительств и десять министров культуры, а также "обзавелся" собственным аккаунтом в соцсетях. Как сообщает галерея, кран разберут за пять дней с 16 по 21 июня. "Наконец-то металлический монстр исчезнет, и вернется первозданная красота облика Флоренции спустя двадцать лет", - заявил директор Уффици Симоне Верди. В последний день демонтажа музей проведет символическое мероприятие, на которое приедет министр культуры Италии Алессандро Джули. В последующие дни начнется обустройство новой строительной площадки с грузовым лифтом, который позволит производит работы тихо и быстро, без порчи городских видов.

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