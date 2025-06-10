Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/kran-858386251.html
Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет
Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет - 10.06.2025, ПРАЙМ
Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет
Флоренция избавится от строительного крана у Галереи Уффици, портившего панораму исторического центра тосканского города с 2006 года, сообщил знаменитый музей. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T23:09+0300
2025-06-10T23:10+0300
бизнес
рим
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/23/828882398_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_d23b5675a04bd38c8ce191cc9943ee34.jpg
РИМ, 10 июн – ПРАЙМ. Флоренция избавится от строительного крана у Галереи Уффици, портившего панораму исторического центра тосканского города с 2006 года, сообщил знаменитый музей. Башенный кран высотой 60 метров установили для подъема грузов для расширения выставочных пространств Уффици. Как пишет газета Fatto Quotidiano, работы, которые должны были завершиться к концу 2010 года, продолжаются до сих пор. Сам кран стал символом медлительности стройки и итальянского отношения к труду в целом, пережив девять правительств и десять министров культуры, а также "обзавелся" собственным аккаунтом в соцсетях. Как сообщает галерея, кран разберут за пять дней с 16 по 21 июня. "Наконец-то металлический монстр исчезнет, и вернется первозданная красота облика Флоренции спустя двадцать лет", - заявил директор Уффици Симоне Верди. В последний день демонтажа музей проведет символическое мероприятие, на которое приедет министр культуры Италии Алессандро Джули. В последующие дни начнется обустройство новой строительной площадки с грузовым лифтом, который позволит производит работы тихо и быстро, без порчи городских видов.
https://1prime.ru/20250116/turizm-854243121.html
рим
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/23/828882398_182:0:2819:1978_1920x0_80_0_0_83319bf82ac494eb46c12e66bd73d3f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рим, италия
Бизнес, Рим, ИТАЛИЯ
23:09 10.06.2025 (обновлено: 23:10 10.06.2025)
 
Во Флоренции уберут строительный кран, простоявший у Галереи Уффици 19 лет

Флоренция избавится от строительного крана, портившего панораму города с 2006 года

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© AFP / Alberto Pizzoli
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 10 июн – ПРАЙМ. Флоренция избавится от строительного крана у Галереи Уффици, портившего панораму исторического центра тосканского города с 2006 года, сообщил знаменитый музей.
Башенный кран высотой 60 метров установили для подъема грузов для расширения выставочных пространств Уффици. Как пишет газета Fatto Quotidiano, работы, которые должны были завершиться к концу 2010 года, продолжаются до сих пор. Сам кран стал символом медлительности стройки и итальянского отношения к труду в целом, пережив девять правительств и десять министров культуры, а также "обзавелся" собственным аккаунтом в соцсетях.
Как сообщает галерея, кран разберут за пять дней с 16 по 21 июня.
"Наконец-то металлический монстр исчезнет, и вернется первозданная красота облика Флоренции спустя двадцать лет", - заявил директор Уффици Симоне Верди. В последний день демонтажа музей проведет символическое мероприятие, на которое приедет министр культуры Италии Алессандро Джули.
В последующие дни начнется обустройство новой строительной площадки с грузовым лифтом, который позволит производит работы тихо и быстро, без порчи городских видов.
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В РСТ назвали наиболее популярные страны ЕС среди россиян
16 января, 12:05
 
БизнесРимИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала