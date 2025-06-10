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В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ
В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:40+0300
2025-06-10T12:50+0300
россия
украина
всу
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ."Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, на данный момент Россия и Украина ведут контакты о передаче тел погибших солдат, однако никакой конкретики в данном вопросе Кремль пока сообщить не может.Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что Кремль пока не имеет точного понимания числа тел российских военных, которых готова передать Украина. По словам Пескова, российская сторона надеется, что после сопоставления цифр появится возможность осуществить обмен.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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россия, украина, всу, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Дмитрий Песков, Политика
12:40 10.06.2025 (обновлено: 12:50 10.06.2025)
 
В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ

Песков: Россия и Украина ведут контакты по передаче тел погибших солдат

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.
"Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все", - сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, на данный момент Россия и Украина ведут контакты о передаче тел погибших солдат, однако никакой конкретики в данном вопросе Кремль пока сообщить не может.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что Кремль пока не имеет точного понимания числа тел российских военных, которых готова передать Украина. По словам Пескова, российская сторона надеется, что после сопоставления цифр появится возможность осуществить обмен.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВСУДмитрий Песков
 
 
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