https://1prime.ru/20250610/kukuruza-858366193.html

Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая

Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая - 10.06.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая

Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается во вторник, опускаясь до минимального с середины мая значения, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:58+0300

2025-06-10T12:58+0300

2025-06-10T12:58+0300

экономика

рынок

торги

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83914/91/839149156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bcc8ed5bbdd4e6246603b12bb70494c.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается во вторник, опускаясь до минимального с середины мая значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.48 мск стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 0,21% - до 4,311 доллара за бушель. Минутами ранее показатель опускался до 4,304 доллара, что стало минимальным с 13 мая значением. Стоимость кукурузы снижается вторую торговую сессию подряд, в понедельник она опустилась на 2%. А за предыдущий месяц кукуруза подешевела на 5%. При этом в феврале показатель превышал отметку в 5 долларов за бушель.

https://1prime.ru/20250520/kukuruza-857742918.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, москва