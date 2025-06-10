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Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая
Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая - 10.06.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая
Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается во вторник, опускаясь до минимального с середины мая значения, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:58+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается во вторник, опускаясь до минимального с середины мая значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.48 мск стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 0,21% - до 4,311 доллара за бушель. Минутами ранее показатель опускался до 4,304 доллара, что стало минимальным с 13 мая значением. Стоимость кукурузы снижается вторую торговую сессию подряд, в понедельник она опустилась на 2%. А за предыдущий месяц кукуруза подешевела на 5%. При этом в феврале показатель превышал отметку в 5 долларов за бушель.
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рынок, торги, москва
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА
Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с середины мая
Фьючерсы на кукурузу снижаются до минимального с середины мая значения
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается во вторник, опускаясь до минимального с середины мая значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.48 мск стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 0,21% - до 4,311 доллара за бушель. Минутами ранее показатель опускался до 4,304 доллара, что стало минимальным с 13 мая значением.
Стоимость кукурузы снижается вторую торговую сессию подряд, в понедельник она опустилась на 2%. А за предыдущий месяц кукуруза подешевела на 5%. При этом в феврале показатель превышал отметку в 5 долларов за бушель.
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