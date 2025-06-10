https://1prime.ru/20250610/lavrov-858363052.html

Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС

Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС - 10.06.2025, ПРАЙМ

Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС

Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:53+0300

2025-06-10T11:53+0300

2025-06-10T11:53+0300

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.

https://1prime.ru/20250610/belorussiya-858361699.html

белоруссия

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россия, белоруссия, сергей лавров, брикс