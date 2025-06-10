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Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС - 10.06.2025, ПРАЙМ
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:53+0300
2025-06-10T11:53+0300
политика
россия
белоруссия
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
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россия, белоруссия, сергей лавров, брикс
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, БРИКС
11:53 10.06.2025
 
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС

Лавров: Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других объединениях

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны
11:16
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯСергей ЛавровБРИКС
 
 
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