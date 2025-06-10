https://1prime.ru/20250610/lavrov-858363052.html
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС - 10.06.2025, ПРАЙМ
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:53+0300
2025-06-10T11:53+0300
2025-06-10T11:53+0300
политика
россия
белоруссия
сергей лавров
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
https://1prime.ru/20250610/belorussiya-858361699.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей лавров, брикс
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС
Лавров: Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других объединениях
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны