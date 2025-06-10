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На реке Енисей в Красноярском крае установили две линии боновых заграждений

На реке Енисей в Красноярском крае установили две линии боновых заграждений - 10.06.2025, ПРАЙМ

На реке Енисей в Красноярском крае установили две линии боновых заграждений

Две линии боновых заграждений установлены на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края, где в воскресенье судно получило пробоину и в реку вылилось 30 | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T06:33+0300

2025-06-10T06:33+0300

2025-06-10T06:33+0300

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КРАСНОЯРСК, 10 июн – ПРАЙМ. Две линии боновых заграждений установлены на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края, где в воскресенье судно получило пробоину и в реку вылилось 30 тонн дизтоплива, сообщает краевой главк МЧС. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. "На 09.00 (05.00 мск) выставлены две линии боновых заграждений на акватории реки Енисей. Берег обработан сорбентом. Ведется мониторинг поверхности акватории реки Енисей двумя теплоходами", - говорится в сообщении. В краевом главке МЧС уточняют, что к ликвидации последствий разлива топлива привлечены 135 человек и 31 единица техники, также от подразделений МЧС России по Красноярскому краю на месте работают 29 человек и пять единиц техники.

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