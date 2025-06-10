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Ломбарды в России нарастили выдачу займов на 26%

Ломбарды в России нарастили выдачу займов на 26% - 10.06.2025, ПРАЙМ

Ломбарды в России нарастили выдачу займов на 26%

Ломбарды в РФ в 2024 году выдали населению 302 миллиарда рублей займов, что на четверть больше, чем в 2023 году, главная причина роста - повышение цены на... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:47+0300

2025-06-10T11:47+0300

2025-06-10T11:47+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Ломбарды в РФ в 2024 году выдали населению 302 миллиарда рублей займов, что на четверть больше, чем в 2023 году, главная причина роста - повышение цены на золото, поскольку 94% от общего объема займов выдаются под залог золотых изделий, говорится в аналитическом материале ЦБ "Тенденции развития рынка ломбардов в 2024 году". "За 2024 год ломбарды выдали займы населению на сумму 302 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в 2023 году (239 миллиардов рублей). Основная причина такого роста - устойчивое повышение цены на золото, поскольку 94% от общего объема займов выданы под залог золотых изделий", - сообщает регулятор. При этом, как отмечается, количество займов, оформленных клиентами в ломбардах, осталось на уровне 2023 года - 16,6 миллиона договоров. Из данных материала следует, что вслед за ростом цен на золото увеличилась и сумма среднего займа в ломбарде. "За год она выросла на 31%: с 16 тысяч рублей до 21 тысячи рублей. Основной прирост обеспечили крупные ломбарды с портфелем более 100 миллионов рублей. Значительную часть спроса формируют постоянные клиенты - их доля составляет 74%", - отмечает регулятор. При этом в 2024 году 2% займов было выдано под залог транспортных средств. "Объем таких займов за год вырос на 10%, то есть более умеренными темпами по сравнению с аналогичным сегментом на рынке микрофинансовых организаций (МФО)", - говорится в материале. Отмечается, что для финансирования своей деятельности ломбарды в 2024 году привлекли 30 миллиардов рублей, на 38% больше, чем в 2023 году. "Основным источником фондирования продолжали оставаться средства учредителей - 68% портфеля привлечения", - сообщает регулятор.

https://1prime.ru/20240815/lombard-850899782.html

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финансы, россия, москва