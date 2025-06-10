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Лукашенко заявил, что дефицит картофеля был создан искусственно

Лукашенко заявил, что дефицит картофеля был создан искусственно - 10.06.2025, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что дефицит картофеля был создан искусственно

Недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно, дело было "в политике", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T22:59+0300

2025-06-10T22:59+0300

2025-06-10T22:59+0300

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МИНСК, 10 июн - ПРАЙМ. Недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно, дело было "в политике", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию кинематографии. Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Вы должны быть белорусами. Земными людьми, смотрящими вперед. Не завывать все время, что у нас "ах, плохо, бульбы (картошки – ред.) не хватает", еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он (комитет госконтроля – ред.) с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", - сказал Лукашенко. "Мы это все знаем и понимаем, но я не приемлю вот таких вещей", - сказал президент. Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. Ситуация с картофелем стала широко обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов сказал, что в сфере сельского хозяйства нужно обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей, и хотя можно и в Белоруссии картофель закупать, "но свою картошку тоже неплохо иметь". Замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание российского президента, что картошка в Белоруссии закончилась. Это вызвало удивление у Путина. Как сообщил Лукашенко накануне, 9 июня, правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская появилась на прилавках.

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бизнес, общество , белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, максим орешкин