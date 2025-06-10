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Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС - 10.06.2025, ПРАЙМ
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС
Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:05+0300
2025-06-10T15:05+0300
2025-06-10T15:05+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок, сообщает ведомство. В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям. "Ozon и Wildberries исполнили предупреждения ФАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что Ozon добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции и разработал дополнительное уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А тех продавцов, которые не отказались от участия в автоакциях, маркетплейс больше не поднимает в поисковой выдаче. В ФАС напомнили, что Wildberries также добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки. "Исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в автоакциях", - отметили в ведомстве.
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бизнес, москва, ozon, wildberries
Бизнес, МОСКВА, Ozon, Wildberries
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС по автоакциям для продавцов
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок, сообщает ведомство.
В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям.
"Ozon и Wildberries исполнили предупреждения ФАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там же уточнили, что Ozon добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции и разработал дополнительное уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А тех продавцов, которые не отказались от участия в автоакциях, маркетплейс больше не поднимает в поисковой выдаче.
В ФАС напомнили, что Wildberries также добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки.
"Исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в автоакциях", - отметили в ведомстве.
Оборот Ozon в I квартале вырос почти в 1,5 раза