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Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС - 10.06.2025, ПРАЙМ
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС
Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:05+0300
2025-06-10T15:05+0300
бизнес
москва
ozon
wildberries
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок, сообщает ведомство. В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям. "Ozon и Wildberries исполнили предупреждения ФАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что Ozon добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции и разработал дополнительное уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А тех продавцов, которые не отказались от участия в автоакциях, маркетплейс больше не поднимает в поисковой выдаче. В ФАС напомнили, что Wildberries также добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки. "Исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в автоакциях", - отметили в ведомстве.
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бизнес, москва, ozon, wildberries
Бизнес, МОСКВА, Ozon, Wildberries
15:05 10.06.2025
 
Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС

Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС по автоакциям для продавцов

© Пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанк" Wildberries
 Wildberries
© Пресс-служба Wildberries.ru
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок, сообщает ведомство.
В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям.
"Ozon и Wildberries исполнили предупреждения ФАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там же уточнили, что Ozon добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции и разработал дополнительное уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А тех продавцов, которые не отказались от участия в автоакциях, маркетплейс больше не поднимает в поисковой выдаче.
В ФАС напомнили, что Wildberries также добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки.
"Исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в автоакциях", - отметили в ведомстве.
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