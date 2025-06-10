https://1prime.ru/20250610/marketpleys-858371491.html

Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС

Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС - 10.06.2025, ПРАЙМ

Ozon и Wildberries исполнили предупреждение ФАС

Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:05+0300

2025-06-10T15:05+0300

2025-06-10T15:05+0300

бизнес

москва

ozon

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/15/830771578_0:223:3000:1911_1920x0_80_0_0_5ec4589c5fc1d0a466c19274de7483a3.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которое касалось автоакций для продавцов площадок, сообщает ведомство. В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям. "Ozon и Wildberries исполнили предупреждения ФАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что Ozon добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции и разработал дополнительное уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А тех продавцов, которые не отказались от участия в автоакциях, маркетплейс больше не поднимает в поисковой выдаче. В ФАС напомнили, что Wildberries также добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки. "Исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в автоакциях", - отметили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250429/ozon--857113155.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, ozon, wildberries