Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/marshrut-858355301.html
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального - 10.06.2025, ПРАЙМ
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального
Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:04+0300
2025-06-10T09:04+0300
туризм
россия
москва
ярославль
кострома
сергиев посад
юнеско
https://cdnn.1prime.ru/img/83510/07/835100738_0:43:3149:1814_1920x0_80_0_0_671bcce63fc974074a9a148463957aa4.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут — Золотое кольцо. Статус национального позволит маршруту более динамично развиваться: увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится туристическая инфраструктура, что будет содействовать увеличению числа туристических поездок", - сказал Вахруков на полях международного туристического форума "Путешествуй!". Он уточнил, что маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие собой яркие примеры русской истории и культуры. "Маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает шедевры древнерусской архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и богатство природы — уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия", - подчеркнул замминистра. По мнению Вахрукова, близость к Москве (в радиусе 200–300 километров) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и железнодорожных направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за три-семь дней. "Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов", - заключил он.
https://1prime.ru/20250528/turizm-857992800.html
москва
ярославль
кострома
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83510/07/835100738_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_936149398524cfa4b6ece9fa42566838.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, россия, москва, ярославль, кострома, сергиев посад, юнеско
Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ЯРОСЛАВЛЬ, Кострома, Сергиев Посад, ЮНЕСКО
09:04 10.06.2025
 
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального

МЭР: туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут — Золотое кольцо. Статус национального позволит маршруту более динамично развиваться: увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится туристическая инфраструктура, что будет содействовать увеличению числа туристических поездок", - сказал Вахруков на полях международного туристического форума "Путешествуй!".
Он уточнил, что маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие собой яркие примеры русской истории и культуры.
"Маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает шедевры древнерусской архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и богатство природы — уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия", - подчеркнул замминистра.
По мнению Вахрукова, близость к Москве (в радиусе 200–300 километров) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и железнодорожных направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за три-семь дней. "Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов", - заключил он.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Госдума расширила полномочия правительства в сфере туризма
28 мая, 15:16
 
ТуризмРОССИЯМОСКВАЯРОСЛАВЛЬКостромаСергиев ПосадЮНЕСКО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала