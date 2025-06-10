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Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального

Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального - 10.06.2025, ПРАЙМ

Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального

Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:04+0300

2025-06-10T09:04+0300

2025-06-10T09:04+0300

туризм

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москва

ярославль

кострома

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут — Золотое кольцо. Статус национального позволит маршруту более динамично развиваться: увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится туристическая инфраструктура, что будет содействовать увеличению числа туристических поездок", - сказал Вахруков на полях международного туристического форума "Путешествуй!". Он уточнил, что маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие собой яркие примеры русской истории и культуры. "Маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает шедевры древнерусской архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и богатство природы — уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия", - подчеркнул замминистра. По мнению Вахрукова, близость к Москве (в радиусе 200–300 километров) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и железнодорожных направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за три-семь дней. "Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов", - заключил он.

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туризм, россия, москва, ярославль, кострома, сергиев посад, юнеско