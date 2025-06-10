https://1prime.ru/20250610/marshrut-858355301.html
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального - 10.06.2025, ПРАЙМ
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального
Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:04+0300
2025-06-10T09:04+0300
2025-06-10T09:04+0300
туризм
россия
москва
ярославль
кострома
сергиев посад
юнеско
https://cdnn.1prime.ru/img/83510/07/835100738_0:43:3149:1814_1920x0_80_0_0_671bcce63fc974074a9a148463957aa4.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут — Золотое кольцо. Статус национального позволит маршруту более динамично развиваться: увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится туристическая инфраструктура, что будет содействовать увеличению числа туристических поездок", - сказал Вахруков на полях международного туристического форума "Путешествуй!". Он уточнил, что маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие собой яркие примеры русской истории и культуры. "Маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает шедевры древнерусской архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и богатство природы — уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия", - подчеркнул замминистра. По мнению Вахрукова, близость к Москве (в радиусе 200–300 километров) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и железнодорожных направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за три-семь дней. "Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов", - заключил он.
https://1prime.ru/20250528/turizm-857992800.html
москва
ярославль
кострома
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83510/07/835100738_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_936149398524cfa4b6ece9fa42566838.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, москва, ярославль, кострома, сергиев посад, юнеско
Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ЯРОСЛАВЛЬ, Кострома, Сергиев Посад, ЮНЕСКО
Туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального
МЭР: туристический маршрут Золотое кольцо получил статус национального
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический маршрут Золотое кольцо, проходящий через девять городов России, получил статус национального, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут — Золотое кольцо. Статус национального позволит маршруту более динамично развиваться: увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится туристическая инфраструктура, что будет содействовать увеличению числа туристических поездок", - сказал Вахруков на полях международного туристического форума "Путешествуй!".
Он уточнил, что маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие собой яркие примеры русской истории и культуры.
"Маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает шедевры древнерусской архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и богатство природы — уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия", - подчеркнул замминистра.
По мнению Вахрукова, близость к Москве (в радиусе 200–300 километров) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и железнодорожных направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за три-семь дней. "Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов", - заключил он.
Госдума расширила полномочия правительства в сфере туризма