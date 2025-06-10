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Медь дешевеет почти на 1% после роста днем ранее

Медь дешевеет почти на 1% после роста днем ранее - 10.06.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет почти на 1% после роста днем ранее

Стоимость меди снижается во вторник утром почти на 1% после роста по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:43+0300

2025-06-10T08:43+0300

2025-06-10T08:43+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром почти на 1% после роста по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.33 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,83% - до 4,8625 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник стоимость промышленного металла выросла на 1,1%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,03% - до 9 793 долларов, алюминия - на 1,16%, до 2 479 долларов, цинка - снизилась на 0,62%, до 2 649,5 доллара. Трейдеры следят за ходом переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.

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медь, рынок, торги