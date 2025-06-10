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Запад не смог рассорить Минск и Москву, заявил глава МИД Белоруссии
Запад не смог рассорить Минск и Москву, заявил глава МИД Белоруссии - 10.06.2025, ПРАЙМ
Запад не смог рассорить Минск и Москву, заявил глава МИД Белоруссии
Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:27+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "Беспрецедентные санкции со стороны бывших международных партнеров по бизнесу, прямые военные угрозы от НАТО, вновь обретшего смысл своего существования, информационная война за сердца и умы нашей молодежи, - это все, по задумке западных стратегов, должно было нас удушить, рассорить, но в реальности сделало нас только сильнее и только еще больше способствовало развитию интеграционных уз между нашими государствами", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Глава белорусской дипломатии выразил надежду, что правительства и экспертные округи западных стран, которые небезразличны к судьбе своих народов, услышат и примут приглашение посетить осенью третью Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. "Мы готовы к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов, восстановлению доверия и укреплению безопасности в нашем общем доме Евразии", - сказал Рыженков.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, НАТО
Запад не смог рассорить Минск и Москву, заявил глава МИД Белоруссии
Рыженков: Запад не смог удушить и рассорить Россию и Белоруссию
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Западу беспрецедентными санкциями и угрозами не удалось удушить и рассорить Россию и Белоруссию, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"Беспрецедентные санкции со стороны бывших международных партнеров по бизнесу, прямые военные угрозы от НАТО, вновь обретшего смысл своего существования, информационная война за сердца и умы нашей молодежи, - это все, по задумке западных стратегов, должно было нас удушить, рассорить, но в реальности сделало нас только сильнее и только еще больше способствовало развитию интеграционных уз между нашими государствами", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Глава белорусской дипломатии выразил надежду, что правительства и экспертные округи западных стран, которые небезразличны к судьбе своих народов, услышат и примут приглашение посетить осенью третью Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. "Мы готовы к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов, восстановлению доверия и укреплению безопасности в нашем общем доме Евразии", - сказал Рыженков.
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС