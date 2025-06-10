https://1prime.ru/20250610/minfin-858371847.html
Дефицит бюджета по итогам января-мая составил 1,5% ВВП
Дефицит бюджета по итогам января-мая составил 1,5% ВВП - 10.06.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета по итогам января-мая составил 1,5% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-мая 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,4 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, говорится в материалах... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:16+0300
2025-06-10T15:16+0300
2025-06-10T15:34+0300
экономика
финансы
россия
минфин
дефицит бюджета
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-мая 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,4 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина."По итогам января-мая 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 393 миллиарда рублей, что на 2 663 миллиарда рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах.Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-мая составил 1,5% ВВП."Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - подчеркнули в Минфине.Объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2025 года предварительно оценен в 14,732 триллиона рублей, что на 3,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+12% г/г), так и бюджетной системы в целом (+11% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечает министерство.Расходы федерального бюджета по итогам пяти месяцев, по предварительной оценке, составили 18,125 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,7%. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+11,9% год к году в феврале-мае) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% год к году), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - указывается в сообщении.
https://1prime.ru/20250609/minfin-858340983.html
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финансы, россия, минфин, дефицит бюджета
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин, дефицит бюджета
Дефицит бюджета по итогам января-мая составил 1,5% ВВП
Минфин: дефицит бюджета по итогам января-мая составил 3,4 триллиона рублей, или 1,5% ВВП
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-мая 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,4 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина.
"По итогам января-мая 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 393 миллиарда рублей, что на 2 663 миллиарда рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах.
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-мая составил 1,5% ВВП.
"Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - подчеркнули в Минфине.
Объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2025 года предварительно оценен в 14,732 триллиона рублей, что на 3,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+12% г/г), так и бюджетной системы в целом (+11% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечает министерство.
Расходы федерального бюджета по итогам пяти месяцев, по предварительной оценке, составили 18,125 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,7%. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+11,9% год к году в феврале-мае) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% год к году), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - указывается в сообщении.
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на 1 июня