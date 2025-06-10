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В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов

В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ

В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов

Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T22:02+0300

2025-06-10T22:02+0300

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технологии

общество

москва

рф

минобрнауки

госдума

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ. Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.

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технологии, общество , москва, рф, минобрнауки, госдума