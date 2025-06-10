Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/minobrnauki-858385863.html
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов
Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T22:02+0300
2025-06-10T22:45+0300
технологии
общество
москва
рф
минобрнауки
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d83ac6fc333767c58f30bd06e53b7a50.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ. Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.
https://1prime.ru/20250531/exam-858085191.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_284:0:2951:2000_1920x0_80_0_0_80f1b4b59c7c18e6ca493e13403e9958.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , москва, рф, минобрнауки, госдума
Технологии, Общество , МОСКВА, РФ, Минобрнауки, Госдума
22:02 10.06.2025 (обновлено: 22:45 10.06.2025)
 
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов

Минобрнауки: экзамен по русскому языку для мигрантов будут проводить с помощью ИИ

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк#Работа за компьютером
#Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.
Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев
31 мая, 18:32
 
ТехнологииОбществоМОСКВАРФМинобрнаукиГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала