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В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов
Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T22:02+0300
2025-06-10T22:02+0300
2025-06-10T22:45+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ. Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.
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технологии, общество , москва, рф, минобрнауки, госдума
Технологии, Общество , МОСКВА, РФ, Минобрнауки, Госдума
В Минобрнауки рассказали, как организуют экзамен по русскому для мигрантов
Минобрнауки: экзамен по русскому языку для мигрантов будут проводить с помощью ИИ
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.
Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев