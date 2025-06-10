https://1prime.ru/20250610/minzdrav-858358145.html

Глава минздрава США уволил всех членов комитета по вакцинации при ведомстве

Глава минздрава США уволил всех членов комитета по вакцинации при ведомстве - 10.06.2025, ПРАЙМ

Глава минздрава США уволил всех членов комитета по вакцинации при ведомстве

Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший уволил всех членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), занимавшегося при ведомстве вопросами... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:52+0300

2025-06-10T09:52+0300

2025-06-10T09:52+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший уволил всех членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), занимавшегося при ведомстве вопросами вакцинации. Уволенный состав ACIP был назначен администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. "Минздрав США сегодня предпринял смелый шаг по восстановлению общественного доверия, полностью обновив состав ACIP, ... который дает рекомендации по безопасности, эффективности и клинической необходимости вакцин для Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на его официальном портале. Отмечается, что Кеннеди-младшим были уволены все 17 членов комитета - позже ведомство заменит их новыми, чьи кандидатуры на данный момент проходят рассмотрение. Минздрав добавил, что новые члены ACIP будут следить за тем, чтобы научная деятельность правительства в доверенной им области была основана "на самых достоверных, надежных и беспристрастных" данных в рамках майского указа президента США Дональда Трампа "О восстановлении золотого стандарта науки". По словам Кеннеди-младшего, ACIP "больше не будет выполнять функцию штампа для программ извлечения прибыли" после перетасовки его состава. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов.

https://1prime.ru/20250226/vaktsina-855271145.html

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здоровье, общество , сша, дональд трамп, минздрав