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Мишустин рассказал о ежегодном росте спроса на путешествия по России
Мишустин рассказал о ежегодном росте спроса на путешествия по России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о ежегодном росте спроса на путешествия по России
Спрос на путешествия по России ежегодно растет, приток туристов в российские регионы положительно влияет на бюджеты субъектов, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:57+0300
2025-06-10T10:57+0300
2025-06-10T10:58+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Спрос на путешествия по России ежегодно растет, приток туристов в российские регионы положительно влияет на бюджеты субъектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Спрос на путешествия по России ежегодно растет. Количество поездок только за прошлый год превысило девяносто миллионов", - отметил Мишустин в приветственном видеообращении к участникам V Международного туристического форума "Путешествуй!". Российский премьер подчеркнул, что развитие туризма в РФ оказывает положительное влияние на целый ряд смежных отраслей: транспорт, общепит, а также строительство, легкая промышленность, производство мебели, автобусов, канатных дорог и другой техники. "Более того – приток гостей в регионы положительно сказывается и на состоянии местных бюджетов. Поскольку в субъектах появляются новые рабочие места, в том числе – в сельской местности или на удаленных территориях", - добавил глава российского кабмина.Мишустин также призвал улучшать качество предоставляемых услуг в сфере туризма.
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туризм, бизнес, россия, михаил мишустин
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о ежегодном росте спроса на путешествия по России
Мишустин: спрос на путешествия по России ежегодно растет
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Спрос на путешествия по России ежегодно растет, приток туристов в российские регионы положительно влияет на бюджеты субъектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Спрос на путешествия по России ежегодно растет. Количество поездок только за прошлый год превысило девяносто миллионов", - отметил Мишустин в приветственном видеообращении к участникам V Международного туристического форума "Путешествуй!".
Российский премьер подчеркнул, что развитие туризма в РФ оказывает положительное влияние на целый ряд смежных отраслей: транспорт, общепит, а также строительство, легкая промышленность, производство мебели, автобусов, канатных дорог и другой техники.
"Более того – приток гостей в регионы положительно сказывается и на состоянии местных бюджетов. Поскольку в субъектах появляются новые рабочие места, в том числе – в сельской местности или на удаленных территориях", - добавил глава российского кабмина.
Мишустин также призвал улучшать качество предоставляемых услуг в сфере туризма.
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России