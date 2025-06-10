https://1prime.ru/20250610/morozhenoe-858366457.html

Москва нарастила экспорт мороженого на международные рынки

Москва нарастила экспорт мороженого на международные рынки - 10.06.2025, ПРАЙМ

Москва нарастила экспорт мороженого на международные рынки

Экспорт мороженого из Москвы на международные рынки вырос на 39% в 2024 году, его поставили в 18 дружественных стран, сообщили журналистам в пресс-службе... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:00+0300

2025-06-10T13:00+0300

2025-06-10T13:00+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из Москвы на международные рынки вырос на 39% в 2024 году, его поставили в 18 дружественных стран, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. "Московское мороженое активно поставляют на международные рынки - от стран СНГ до государств Азии. В 2024 году холодный десерт, произведенный в столице, экспортировали в 18 дружественных стран - Белоруссию, Узбекистан, Китай, Казахстан, Монголию, Азербайджан, Киргизию, Грузию, Абхазию, Таджикистан, Туркмению, Сенегал, Армению, Израиль, Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам и Саудовскую Аравию… В 2024-м компании из столицы экспортировали на 39% мороженого больше, чем годом ранее", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что больше всего мороженого отправили из Москвы в Белоруссию - 35%, Узбекистан - 25,9% и Китай - 9,7%.

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бизнес, россия, москва