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Крупный производитель готовой еды Mr. Food открывает новую фабрику в Краснодаре - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Крупный производитель готовой еды Mr. Food открывает новую фабрику в Краснодаре
Крупный производитель готовой еды Mr. Food открывает новую фабрику в Краснодаре - 10.06.2025, ПРАЙМ
Крупный производитель готовой еды Mr. Food открывает новую фабрику в Краснодаре
Mr.Food — современная российская компания, производящая готовую еду, полуфабрикаты и хлебобулочные и кондитерские изделия для федеральных сетей Retail и тд. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:00+0300
2025-06-10T11:00+0300
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Mr.Food — современная российская компания, производящая готовую еду, полуфабрикаты и хлебобулочные и кондитерские изделия для федеральных сетей Retail и тд. Проектирование фабрики Mr.Food в Краснодаре началось в ноябре 2024 года. Планируется, что 1 октября 2025 года новые производственные мощности будут введены в эксплуатацию. Согласно проекту, краснодарское предприятие на площади 6,5 тыс. кв. м планирует производить 70 тонн готовой продукции или 350 000 упаковок в сутки. На нем будут размещены четыре производственные линии сборки и охлаждения горячей кулинарии, а также четыре линии сборки холодной кулинарии. Ассортимент выпускаемой продукции планируется широкий, будет включать в себя производство салатов, горячих блюд, сырников, онигири и др. Краснодарская фабрика создаст в регионе 1100 рабочих мест. Компания Mr.Food в этом году отметила 15-летие. В настоящее время продукция под брендами Creative Kitchen, Cook Chart, Petitcafé выпускается на двух подмосковных предприятиях, в Химках и Сходне. Ежедневно они изготавливают более 200 тонн продукции. На площадках за действовано более 4000 сотрудников. Для строительства третьей фабрики был выбран Краснодар как один из наиболее динамично развивающихся регионов страны, оптимальный для пищевого производства. Близость к поставщикам сырья, в первую очередь, сельхозпроизводителям, достаточное количество рабочей силы, транспортная доступность стали решающими при проектировании нового предприятия. Также выбор был продиктован большой популярностью продукции Mr.Food на туристическом юге, что в будущем должно облегчить многие логистические вопросы. Предприятие в Краснодаре будет создано по самым современным стандартам пищевой промышленности с высоким уровнем автоматизации и цифровизации, обеспечивающей высокое качество продукции. Как и другие предприятия компании Mr.Food, новая фабрика будет функционировать в соответствии с международной системой менеджмента пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) и схемой сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, обеспечивая тем самым стабильное высокое качество выпускаемой продукции.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
11:00 10.06.2025

Крупный производитель готовой еды Mr. Food открывает новую фабрику в Краснодаре

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Mr.Food — современная российская компания, производящая готовую еду, полуфабрикаты и хлебобулочные и кондитерские изделия для федеральных сетей Retail и тд.
Проектирование фабрики Mr.Food в Краснодаре началось в ноябре 2024 года. Планируется, что 1 октября 2025 года новые производственные мощности будут введены в эксплуатацию.
Согласно проекту, краснодарское предприятие на площади 6,5 тыс. кв. м планирует производить 70 тонн готовой продукции или 350 000 упаковок в сутки. На нем будут размещены четыре производственные линии сборки и охлаждения горячей кулинарии, а также четыре линии сборки холодной кулинарии. Ассортимент выпускаемой продукции планируется широкий, будет включать в себя производство салатов, горячих блюд, сырников, онигири и др.
Краснодарская фабрика создаст в регионе 1100 рабочих мест.
Компания Mr.Food в этом году отметила 15-летие. В настоящее время продукция под брендами Creative Kitchen, Cook Chart, Petitcafé выпускается на двух подмосковных предприятиях, в Химках и Сходне. Ежедневно они изготавливают более 200 тонн продукции. На площадках за действовано более 4000 сотрудников.
Для строительства третьей фабрики был выбран Краснодар как один из наиболее динамично развивающихся регионов страны, оптимальный для пищевого производства. Близость к поставщикам сырья, в первую очередь, сельхозпроизводителям, достаточное количество рабочей силы, транспортная доступность стали решающими при проектировании нового предприятия. Также выбор был продиктован большой популярностью продукции Mr.Food на туристическом юге, что в будущем должно облегчить многие логистические вопросы.
Предприятие в Краснодаре будет создано по самым современным стандартам пищевой промышленности с высоким уровнем автоматизации и цифровизации, обеспечивающей высокое качество продукции. Как и другие предприятия компании Mr.Food, новая фабрика будет функционировать в соответствии с международной системой менеджмента пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) и схемой сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, обеспечивая тем самым стабильное высокое качество выпускаемой продукции.
Источник: Компания Mr.Food

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