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МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России
МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России - 10.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России
Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:22+0300
2025-06-10T09:22+0300
мошенничество
россия
мвд
мошеннические схемы
фишинговые сайты
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МОСКВА, 10 июн- ПРАЙМ. Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мы сообщали о росте рисков мошенничества в преддверии праздничных дней. День России не станет исключением. Фишинговые рассылки о "липовых" государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются, кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма", - говорится в сообщении. Правоохранители советуют быть бдительными, чтобы не испортить себе праздник. "Перепроверяйте информацию: ищите информацию на официальных сайтах госорганов или компаний... Никому не сообщайте коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли… Избегайте приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний и, тем более, физических лиц", - заключили в ведомстве.
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россия, мвд, мошеннические схемы, фишинговые сайты
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, мошеннические схемы, фишинговые сайты
09:22 10.06.2025
 
МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России

МВД: в преддверии праздников активизировались мошенники со ссылками о "липовых" выплатах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн- ПРАЙМ. Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мы сообщали о росте рисков мошенничества в преддверии праздничных дней. День России не станет исключением. Фишинговые рассылки о "липовых" государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются, кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма", - говорится в сообщении.
Правоохранители советуют быть бдительными, чтобы не испортить себе праздник.
"Перепроверяйте информацию: ищите информацию на официальных сайтах госорганов или компаний... Никому не сообщайте коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли… Избегайте приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний и, тем более, физических лиц", - заключили в ведомстве.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу в Киеве
Вчера, 13:12
 
МошенничествоРОССИЯМВДмошеннические схемыфишинговые сайты
 
 
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