https://1prime.ru/20250610/mvd-858355955.html

МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России

МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России - 10.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новых рассылках о фейковых выплатах в честь Дня России

Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:22+0300

2025-06-10T09:22+0300

2025-06-10T09:22+0300

мошенничество

россия

мвд

мошеннические схемы

фишинговые сайты

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МОСКВА, 10 июн- ПРАЙМ. Фишинговые ссылки о "липовых" выплатах в честь Дня России уже фиксируются в мессенджерах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мы сообщали о росте рисков мошенничества в преддверии праздничных дней. День России не станет исключением. Фишинговые рассылки о "липовых" государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются, кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма", - говорится в сообщении. Правоохранители советуют быть бдительными, чтобы не испортить себе праздник. "Перепроверяйте информацию: ищите информацию на официальных сайтах госорганов или компаний... Никому не сообщайте коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли… Избегайте приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний и, тем более, физических лиц", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250609/mvd-858330928.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд, мошеннические схемы, фишинговые сайты