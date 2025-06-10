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МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore

МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore - 10.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore

Фейковое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет" в AppStore не имеет отношения к банку и создано мошенниками для хищения платежных данных пользователей,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:32+0300

2025-06-10T12:32+0300

2025-06-10T12:32+0300

мошенничество

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Фейковое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет" в AppStore не имеет отношения к банку и создано мошенниками для хищения платежных данных пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В AppStore обнаружено мошенническое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет". Факт того, что приложение не имеет отношения к банку, подтвержден официально... Если данное приложение у вас уже установлено, рекомендуем незамедлительно отозвать разрешения и удалить его", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что приложение всё еще доступно, и призвали россиян быть осторожнее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, технологии, москва, мвд