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МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore
МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore - 10.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore
Фейковое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет" в AppStore не имеет отношения к банку и создано мошенниками для хищения платежных данных пользователей,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:32+0300
2025-06-10T12:32+0300
2025-06-10T12:32+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Фейковое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет" в AppStore не имеет отношения к банку и создано мошенниками для хищения платежных данных пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В AppStore обнаружено мошенническое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет". Факт того, что приложение не имеет отношения к банку, подтвержден официально... Если данное приложение у вас уже установлено, рекомендуем незамедлительно отозвать разрешения и удалить его", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что приложение всё еще доступно, и призвали россиян быть осторожнее.
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Мошенничество, Финансы, Банки, Технологии, МОСКВА, МВД
МВД предупредило о фейковом приложении Газпромбанка в AppStore
МВД: приложение "Газпромбанк Мой Кабинет" в AppStore создано мошенниками
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Фейковое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет" в AppStore не имеет отношения к банку и создано мошенниками для хищения платежных данных пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В AppStore обнаружено мошенническое приложение "Газпромбанк Мой Кабинет". Факт того, что приложение не имеет отношения к банку, подтвержден официально... Если данное приложение у вас уже установлено, рекомендуем незамедлительно отозвать разрешения и удалить его", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что приложение всё еще доступно, и призвали россиян быть осторожнее.
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