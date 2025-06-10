https://1prime.ru/20250610/nato-858379272.html

"Забыть о старых иллюзиях": на Западе шокированы планом НАТО против России

"Забыть о старых иллюзиях": на Западе шокированы планом НАТО против России - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Забыть о старых иллюзиях": на Западе шокированы планом НАТО против России

Журналист Фабрицио Поджи в своей статье для портала L’Antidiplomatico утверждает, что оборонные планы НАТО, направленные на защиту от предполагаемой российской... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:35+0300

2025-06-10T17:35+0300

2025-06-10T17:35+0300

политика

россия

запад

нато

марк рютте

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Журналист Фабрицио Поджи в своей статье для портала L’Antidiplomatico утверждает, что оборонные планы НАТО, направленные на защиту от предполагаемой российской угрозы, обойдутся европейскому населению потерей социального благополучия."Секретарь НАТО выпалил на весь мир, что европейцы должны забыть о старых иллюзиях так называемого государства всеобщего благосостояния", — пишет журналист.Издание подчеркивает, что для укрепления систем противовоздушной обороны жителям европейских городов придется отказаться от представлений о национальных системах здравоохранения и пенсионного обеспечения, которые и так уже существенно сокращены.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте, выступая на конференции в Лондоне, заявил странам-членам альянса, что если они не увеличат военные расходы до 5% от ВВП, им придется учить русский язык. По его оценкам, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.В последние месяцы Рютте в своих публичных выступлениях регулярно акцентирует внимание на так называемых угрозах со стороны России и Китая, призывая страны Североатлантического альянса значительно нарастить расходы на милитаризацию за счет сокращения социальных программ.Россия в последние годы неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва по-прежнему открыта к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не имеет намерений нападать на страны НАТО, поскольку подобные действия бессмысленны. Путин подчеркнул, что западные политики регулярно запугивают собственное население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это обман".

https://1prime.ru/20250610/germaniya-858369162.html

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россия, запад, нато, марк рютте, владимир путин