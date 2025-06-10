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Российский рынок акций продолжил снижение

Российский рынок акций продолжил снижение - 10.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжил снижение

Российский рынок акций продолжил снижение и во вторник в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T19:56+0300

2025-06-10T19:56+0300

2025-06-10T19:56+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжил снижение и во вторник в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,56% - до 2 722,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,84%, до 1 161,46 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,14%, до 1 091,1 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 0,64%, до 67,49 доллара за баррель. "Сегодня российский рынок акций продолжает корректироваться. Давление оказывает геополитика - ЕС прорабатывает детали 18-го пакета санкций против России. Обсуждается вопрос снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также другие ограничения против банковского и нефтегазового секторов. Собственно, эти секторы во многом и формируют динамику индекса Мосбиржи", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи пока торгуется выше 2700 пунктов, однако имеет риск пробоя указанного уровня, в таком случае следующую поддержку придется искать в районе 2650-2660 пунктов, отметила эксперт. "Инвесторы продолжили отыгрывать итоги пятничного заседания ЦБ. Дополнительно негатив усиливали и санкционные новости. На стороне отдельных активов, впрочем, играл рост нефтяных цен в мире", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры снижения и роста котировок Сильно дешевеют привилегированные акции "Татнефти" (-3,95%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-3,43%), "Норникеля" (-3,27%), "Роснефти" (-3,23%), "Интер РАО" (-2,44%). "В лидеры роста на сообщениях международных новостных агентств об усилении спроса на российскую нефть у импортеров вышел ДВМП. В аутсайдерах ввиду прохождения дивидендной отсечки оказалась "Татнефть", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Заметно дорожают акции ДВМП (+7,07%), ТМК (+5,62%), "Фармсинтеза" (+1,36%), "Полюса" (+0,77%), "ОГК-2" (+0,73%). Прогнозы Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 11 июня в диапазоне 2700-2800 пунктов. Прогноз Рокотянской по индексу Мосбиржи на 11 июня: движение в диапазоне 2700–2730 пунктов. Для разворота наверх, необходимо закрепляться выше 2740 пунктов, при пробое уровня 2700 пунктов возрастает риск ухода в район 2650-2660 пунктов, рассказала она. В целом текущую короткую неделю индекс рискует закончить вблизи 2700 пунктов, заключил Григорьев.

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рынок, торги, россия, москва, мосбиржа, татнефть, двмп