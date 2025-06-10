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МИД Израиля опроверг заявление о поставках комплексов Patriot Украине
МИД Израиля опроверг заявление о поставках комплексов Patriot Украине - 10.06.2025, ПРАЙМ
МИД Израиля опроверг заявление о поставках комплексов Patriot Украине
Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках устаревших израильских ракетных комплексов Patriot Киеву не соответствует действительности,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:25+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - ПРАЙМ. Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках устаревших израильских ракетных комплексов Patriot Киеву не соответствует действительности, Израиль не осуществлял передачу этих вооружений, говорится в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости. "Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Ранее Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в Youtube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане. Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, НАТО
МИД Израиля опроверг заявление о поставках комплексов Patriot Украине
МИД Израиля: Израиль не передавал Киеву устаревшие комплексы Patriot
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - ПРАЙМ. Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках устаревших израильских ракетных комплексов Patriot Киеву не соответствует действительности, Израиль не осуществлял передачу этих вооружений, говорится в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.
"Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в Youtube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.
Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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