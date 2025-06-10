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В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии
Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:31+0300
2025-06-10T10:31+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В рамках переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня - в частности, министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте российско-украинских прямых переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет проведен обзор хода выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов и Плана межмидовских консультаций на текущий год. Ожидается диалог по теме дипсопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями. Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на Евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к 3-й Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по продвижению общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
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россия, белоруссия, сергей лавров, мид, переговоры
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, МИД, переговоры
В Москве начались переговоры глав МИД России и Белоруссии
В Москве стартовали переговоры главы МИД России Лаврова и МИД Белоруссии Рыженкова
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Максима Рыженкова стартовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках переговоров будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня - в частности, министры обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, в том числе в контексте российско-украинских прямых переговоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет проведен обзор хода выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов и Плана межмидовских консультаций на текущий год.
Ожидается диалог по теме дипсопровождения интеграционных процессов в Союзном государстве и межгосударственного взаимодействия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, с конструктивными государствами Глобального Юга и Востока, а также выстраивания отношений с недружественными странами и объединениями. Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на Евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к 3-й Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по продвижению общеконтинентальной Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
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