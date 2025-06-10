https://1prime.ru/20250610/peskov-858365393.html
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона - 10.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона
Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:41+0300
2025-06-10T12:41+0300
2025-06-10T12:43+0300
политика
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.Он также подчеркнул, что контакты России и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга.
https://1prime.ru/20250610/dialog-858359450.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона
Песков: Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой Трампа
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.
Он также подчеркнул, что контакты России и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга.
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ