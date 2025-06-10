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Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона - 10.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона
Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:41+0300
2025-06-10T12:43+0300
политика
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.Он также подчеркнул, что контакты России и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга.
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россия, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:41 10.06.2025 (обновлено: 12:43 10.06.2025)
 
Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона

Песков: Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой Трампа

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.
Он также подчеркнул, что контакты России и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга.
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ПолитикаРОССИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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