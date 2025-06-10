https://1prime.ru/20250610/peskov-858365393.html

Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона

Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона - 10.06.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона

Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:41+0300

2025-06-10T12:41+0300

2025-06-10T12:43+0300

политика

россия

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вашингтон

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Москва имеет рабочие контакты с Вашингтоном и командой президента США, при необходимости президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также осуществляют прямые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вы знаете, у нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, и при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае в Кремле рассмотрят возможность обсуждения вопроса о прекращении посредничества в урегулировании конфликта на Украине со стороны США напрямую с президентом Трампом или его представителями в администрации.Он также подчеркнул, что контакты России и США происходят постоянно, это помогает понимать позиции друг друга.

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россия, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин