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ЦБ отметил двукратный рост числа платежей с помощью QR-кодов и биометрии

ЦБ отметил двукратный рост числа платежей с помощью QR-кодов и биометрии - 10.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил двукратный рост числа платежей с помощью QR-кодов и биометрии

Число платежей россиян с помощью QR-кодов и биометрии в первом квартале выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, до 800 миллионов операций, а общая сумма... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:09+0300

2025-06-10T13:09+0300

2025-06-10T13:13+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Число платежей россиян с помощью QR-кодов и биометрии в первом квартале выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, до 800 миллионов операций, а общая сумма этих операций выросла до 1,1 триллиона рублей, сообщает Банк России. "В первом квартале текущего года прошло около 800 миллионов платежей с помощью QR-кодов и биометрии. Это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Сумма покупок, оплаченных такими способами, превысила 1,1 трлн рублей (+389 миллиардов рублей)", - говорится на сайте регулятора. "Люди все чаще используют QR-коды, электронные кошельки, биометрию и другие сервисы, которые позволяют расплачиваться и делать переводы без карт. В январе-марте 2025 года количество таких операций выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизилось к 11 миллиардам", - также сообщает Банк России. При этом ЦБ отмечает, что основным платежным инструментом по-прежнему остаются банковские карты, хотя количество операций с ними уменьшается два квартала подряд. Всего по картам за январь-март этого года совершено 14,9 миллиарда (+0,1 миллиарда) операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 13,6 триллиона (-0,2 триллиона) рублей. Также сообщается, что количество POS-терминалов в первом квартале 2025 года выросло почти на 10% по сравнению с январем-мартом 2024 года и составило 4,9 миллиона.

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финансы, банки, банк россии, биометрия, qr-код