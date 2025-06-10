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Песков ответил на вопрос о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков ответил на вопрос о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ
Песков ответил на вопрос о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление главы государства Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике и другим связанным | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:47+0300
2025-06-10T12:47+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление главы государства Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим, в том числе экономическому сотрудничеству с другими странами."И то, и другое - это абсолютно взаимосвязанное. Вы знаете, что это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой. И всеми составляющими вокруг экономики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли выступление главы государства посвящено развитию отечественной экономики или особое место будет уделено экономическому и инвестиционному сотрудничеству с другими странами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, пмэф
Экономика, РОССИЯ, ПМЭФ
12:47 10.06.2025
 
Песков ответил на вопрос о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

Песков: выступление Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление главы государства Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим, в том числе экономическому сотрудничеству с другими странами.
"И то, и другое - это абсолютно взаимосвязанное. Вы знаете, что это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой. И всеми составляющими вокруг экономики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли выступление главы государства посвящено развитию отечественной экономики или особое место будет уделено экономическому и инвестиционному сотрудничеству с другими странами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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