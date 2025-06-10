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Погромы начались на фоне протестов в Лос-Анджелесе
Погромы начались на фоне протестов в Лос-Анджелесе - 10.06.2025, ПРАЙМ
Погромы начались на фоне протестов в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, передает корреспондент РИА Новости. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T08:09+0300
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - ПРАЙМ. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, передает корреспондент РИА Новости. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. После 21.00 (7.00 мск) протестующие, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, вновь собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь. Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники - все, что попадется под руку. Полиция пока не вмешивается.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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калифорния, сша, дональд трамп
Калифорния, США, Дональд Трамп
Погромы начались на фоне протестов в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - ПРАЙМ. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, передает корреспондент РИА Новости.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
После 21.00 (7.00 мск) протестующие, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, вновь собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь. Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники - все, что попадется под руку.
Полиция пока не вмешивается.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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